Eén pakt uit met een interactieve weerexpo voor jong en oud

En organiseert deze zomer voor de eerste keer een interactieve doe-expo over het weer. Op de expo 'Meer Weer' kunnen jong en oud onder meer fascinerende weetjes, leuke weerateliers en 'instagrammable' fotodecors ontdekken.

Op zaterdag 3 juli opent 'Meer Weer' haar deuren in het Kursaal van Oostende. De expo loopt tot en met zondag 29 augustus.

De allerleukste doe-activiteiten

Beleef een hele zomer lang het weer in geuren en kleuren. De 'Meer Weer'-expo dompelt je onder in verschillende weerthema’s. Je ontdekt er alles over natuurfenomenen, aarde, klimaat, sterrenkunde, ruimtevaart, zon, duurzaamheid en zee.

De expo is een visueel feest voor jong en oud. Je kan er de leukste kiekjes voor jouw Instagramfeed maken. Zo kan je poseren voor meer dan 50 prachtige en 'instagrammable' fotodecors in de verschillende weerthema’s. Bij de decors lees je ook nog leuke weetjes van Frank Deboosere.

Heb je altijd al eens zelf het weerbericht op Eén willen presenteren? Dat kan! Op de expo kan je net zoals Frank Deboosere, Bram Verbruggen en Sabine Hagedoren namelijk voor een greenkey scherm het weerbericht presenteren. Scan de QR-code en stap de greenkey studio binnen. Daar legt Sabine Hagedoren je in een instructievideo uit wat je precies moet doen om het weerbericht te presenteren. Daarna kan je de tekst gemakkelijk van een autocue aflezen. Jouw eigen weerbericht wordt bovendien ook nog eens volledig in beeld gebracht. Later die dag ontvang je in je mailbox een afgewerkt filmpje van jouw weerbericht. Hoe spannend! Sta je liever niet voor het scherm? Dan kan je eens proberen om zelf het weerbericht op Radio 2 te presenteren of om een liedje aan te kondigen zoals een echte radiopresentator.

In de expo kan je ook de 'Karrewiet' weer-app testen. Met die app ontdek je welk weer het op jouw geboortedag was. Je hoeft enkel je geboortedatum in te geven en vervolgens krijg je een aangepast weerbericht te zien. Daarnaast toont Jelle Mels van 'Karrewiet' hoe het weer op je verjaardag doorheen de jaren veranderd is. VRT Innovatie werkte samen met studenten van LUCA School of Arts aan dit vernieuwend project rond wetenschapscommunicatie. Daarin verkennen we hoe we data en wetenschap toegankelijker en aantrekkelijker kunnen maken voor een breed publiek. De app zelf is gebouwd door VRT NWS in samenwerking met VRT Innovatie. Op basis van een database met weergegevens van het KMI was het mogelijk om deze unieke app te ontwikkelen.

Tot slot kan je verschillende weerscenario's beleven in augmented reality. Met die technologie kan je digitale beelden over de echte wereld plaatsen. Zo stap je op de expo een ruimte binnen en verschijnen er plots verschillende weerelementen zoals een windhoos, een hagelbui, sneeuw, donder of bliksem.

Oog voor het klimaat

De expo besteedt extra aandacht aan het klimaat. Zo legt Frank Deboosere in een filmpje uit wat biodiversiteit is en hoe je er je steentje aan kan bijdragen. Verder vind je op de expo een unieke opstelling van de Proper Strand Lopers. Daar krijg je meer informatie over de plasticsoep. Op die manier willen ze de bezoekers mobiliseren om mee te doen aan hun dagelijkse opruimacties. Vorig jaar werd er dankzij deze organisatie maar liefst 15.400 liter afval geruimd. Dat afval is grotendeels afkomstig van zwerfvuil dat toeristen achterlaten op het strand.

Unieke samenwerkingen

Deze zomer gaat Eén in zee met RTBF. De twee zenders slaan namelijk de handen in elkaar voor de 'Meer Weer'-expo. De expo is volledig tweetalig, waardoor Nederlandstalige en Franstalige bezoekers ervan kunnen genieten. Weervrouw Sabine Hagedoren en weermannen Frank Deboosere en Bram Verbruggen werken achter de schermen mee aan enkele onderdelen van de expo. Ze zijn tevens de ambassadeurs van de expo.

Verder kan de 'Meer Weer'-expo rekenen op de steun van verschillende partners, waaronder Technopolis, Hidrodoe, Engie, Mustela, POM West-Vlaanderen, Libelle en Stad Oostende. Zo plaatsen Technopolis en Hidrodoe een aantal leuke interactieve opstellingen die een link hebben met één van de weerthema’s. Engie heeft voor de expo een speciale fiets met grote vleugels ontwikkeld. Met die fiets leggen ze het principe van groene energie uit. Zo lichten de vleugels volledig op wanneer je op de fiets trapt. Mustela heeft samen met Kaatje, Kamiel en Viktor een lied gemaakt waarin ze alle kinderen oproepen om zich goed in te smeren tegen de zon. POM West-Vlaanderen heeft dan weer enkele verrekijkers laten installeren die vanuit de expo zicht bieden op een gele container, de ‘Blue Accelerator’. Die container test nieuwe technologieën op zee en doet allerlei metingen. Met een QR-code kan je zelfs live een aantal metingen volgen. Zo ontdek je hoe warm het zeewater die dag is en hoe hoog de golven die dag zijn. Tot slot neemt Libelle je mee op een zoektocht die je kan oplossen door alle weetjes bij de fotodecors aandachtig te lezen. Ook stad Oostende ontwikkelde een zoektocht in de stad die rond de thema's van de expo draait.

Meer info vind je op www.meerweeraanzee.be

De expo loopt van 3 juli t.e.m. 29 augustus telkens van 11.00 tem 18.00 uur

In het Kursaal van Oostende.