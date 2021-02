Een heel weekend feest op MNM met 'MNM Party Weekend'

De liefhebber van party- en dancemuziek kan dit weekend zijn hart ophalen bij MNM. De jongerenzender van de VRT creŽert dit weekend het ultieme partygevoel. Vergeet de lockdownfeestjes, want dit weekend is het bij MNM te doen. En volledig legaal!

'Belgische dj’s kunnen al een hele tijd niet meer achter de decks kruipen. En onze luisteraars kunnen al maanden niet meer feesten. Daarom is het dit weekend party op de radio!', Steven Lemmens, Netmanager MNM.

Elke vrijdag- en zaterdagavond is er MNM Party, met de beste Belgische DJ's (oa Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies en Regi) op de radio. Dit weekend staat volledige in het teken van 'MNM Party', met een uitgebreide line-up vol Belgische top-DJ’s en met MNM-Dj's Laurens Luyten en Esther Nwanu.

Via de MNM-app kan je alle DJ-set live in de studio van MNM volgen: gevestigde waarden als Dimitri Vegas, MATTN en Lost Frequencies delen de decks met jong talent als 5napback, Voltage en Manuals (3 ex-winnaars van 'MNM Start to DJ'). Ook DJ Lady S, Omdat het Kan Soundsystem en Henri PFR draaien live in de MNM-studio.

Vrijdag 19/02: 19 - 0 uur

Zaterdag 20/02: 13 - 0 uur

Zondag 21/02: 13 - 18 uur

Ontdek de volledige line up via MNM.be.