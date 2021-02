Eén en Netflix werken aan nieuwe misdaad- en dramareeks 'Diamonds'

En en Netflix werken aan nieuwe misdaad- en dramareeks 'Diamonds'

En en Netflix slaan de handen in elkaar voor het nieuwe 'Diamonds', een misdaad- en dramareeks die zich afspeelt in het Diamantkwartier in Antwerpen. De reeks is een productie van het Vlaamse productiehuis De Mensen en het internationale Keshet.

'Diamonds' wordt geregisseerd door Rotem Shamir (Hostages, Fauda, Line in the sand).

'Diamonds' brengt het verhaal van de eeuwenoude diamantindustrie die vecht om te overleven in een nieuwe, snel veranderende wereld. De reeks volgt de strijd van de Joodse familie Wagner, een van de meest invloedrijke families in de Antwerpse diamantindustrie. Wanneer de jongste zoon zelfmoord pleegt, keert zijn vervreemde broer Noah terug naar huis en probeert hij de familiezaak in leven te houden. Daarbij gebruikt hij echter methodes die allesbehalve orthodox zijn, in een wanhopige poging om hem en zijn familie te redden.

Olivier Goris, netmanager Eén: 'Ik ben trots dat we met Eén dit nieuwe fictieproject, dat zich afspeelt in Antwerpen, samen met Netflix kunnen maken. 'Diamonds' is een unieke samenwerking: het Vlaamse talent van productiehuis De Mensen gecombineerd met het internationale Keshet. Tel daar nog eens de toppers op het scherm bij, die we binnenkort zullen aankondigen, en 'Diamonds' wordt een reeks die je niet mag missen. Met deze nieuwe reeks kunnen we ons lokaal talent internationaal in de schijnwerpers plaatsen, en tegelijkertijd een meeslepende misdaad- en dramareeks naar heel Vlaanderen brengen.'

Pieter Van Huyck, Hoofd fictie van De Mensen: 'Bij De Mensen droomden we er al lang over om een spannend, ontroerend en onthullend verhaal te brengen over het Antwerpse Diamantkwartier: een plek in ons land die wereldberoemd is, maar tegelijkertijd ook door slechts weinigen écht gekend is. Bij Keshet vonden we hiervoor de juiste partner. We delen dezelfde visie op hoe we verhalen willen vertellen, en willen een ideale omgeving creëren voor de creatievelingen die aan de reeks werken. Net als onze eerdere internationale succesreeksen 'Undercover', 'Beau Séjour' en 'Salamander', moet 'Diamonds' gelaagd en genuanceerd zijn, en tegelijkertijd een breed publiek aanspreken dat houdt van high-end entertainment.'

Janey van Ierland, Manager coproducties en aankoop bij Netflix: 'We zijn enthousiast om de handen in elkaar te slaan met de fantastische teams bij De Mensen, Keshet International en de VRT, om het spannende verhaal van 'Diamonds' naar alle Netflix-kijkers in de wereld te brengen.'

Atar Dekel van Keshet International: 'Na het succes van reeksen als 'Prisoners of War', 'False Flag', 'When Heroes Fly' and 'The Baker and the Beauty' in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, zijn we heel blij om Israëlisch talent nu de grenzen te zien oversteken naar onder andere België. Yuval Yefet, Rotem Shamir en ik werkten al een tijdje aan 'Diamonds', samen met De Mensen, wachtende op de perfecte partners om mee aan boord te stappen. Die hebben we gevonden in de VRT en Netflix. Samen zullen we deze spannende reeks naar zowel het Vlaamse als het internationale publiek brengen.'

'Diamonds' wordt geschreven door Yuval Yefet ('Fauda', 'Line in the Sand') en Rotem Shamir ('Hostages', 'Fauda', 'Line in the Sand'). Die laatste regisseert de reeks ook. De reeks wordt geproduceerd door Keshet International en De Mensen, met de steun van Screen Flanders. In de reeks zal Nederlands, Engels en Jiddisch worden gesproken. De cast wordt later bekend gemaakt.

De opnames van 'Diamonds' starten deze zomer. De reeks is in 2022 op Eén en op Netflix te zien.