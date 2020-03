Eén en Kom op tegen Kanker slaan de handen ineen tijdens Walk the Talk

En en Kom op tegen Kanker slaan de handen ineen tijdens Walk the Talk

'U hebt kanker'. Elk jaar krijgen meer dan 40.000 mensen die diagnose te horen. Wie herstelt, draagt de gevolgen vaak nog jaren met zich mee. En en Kom op tegen kanker lanceren daarom Walk the Talk, een nieuw initiatief waarbij alle Vlamingen worden aangemoedigd om te wandelen tegen en praten over kanker.

Zo helpen Eén en Kom op tegen Kanker samen met Vlaanderen kanker stap voor stap de wereld uit.

Walk the Talk

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt het al jaren: wij Vlamingen komen te weinig buiten. Nochtans is regelmatig bewegen en contact met de natuur essentieel voor de fysieke en mentale gezondheid. Daarom lanceren Kom op tegen Kanker en Eén met Walk the Talk een nieuw initiatief om ons meer te doen wandelen. Goed voor jezelf, en voor vele anderen.

Eén en Kom op tegen kanker nodigen iedereen uit om mee te stappen tegen kanker tijdens het wandelweekend op 18 en 19 april in en rond natuurgebied De Vijvers in Averbode. Onderweg genieten wandelaars van de rust, de natuur en een aantal unieke belevenissen. Elke stap die er wordt gezet, is er één richting een kankervrije wereld. Want de opbrengst gaat volledig naar Kom op tegen Kanker.

Walk the Talk is bovendien meer dan wandelen. Naast stappen tegen, wordt er ook gepraat over kanker. Zo zendt Eén van maandag 13 tot vrijdag 17 april vier unieke afleveringen uit van Eén-programma's. In 'Durf te Vragen', 'Factcheckers', 'Buurman, Wat Doet u Nu?' en 'A Day to Remember' worden sterke verhalen gebracht van patiënten, getuigenissen van overlevers en mensen die dierbaren hebben verloren. De programma's tonen hoe kanker kan worden vermeden, bestreden en verzacht, en waarom onderzoek belangrijk is.

Ook tijdens de dagelijkse afspraken 'Vandaag' en 'Dagelijkse Kost' krijgt het onderwerp kanker een centrale rol. Tussen de programma’s door én tijdens 'Vandaag' wordt het vertrouwde KBC-belpanel ingeschakeld en roept Goedele Wachters samen met haar panel op om Kom op tegen Kanker te steunen. Want de strijd tegen kanker is nog lang niet gestreden en raakt ieder van ons nog elke dag, van ver of heel dichtbij. Eén en Kom op tegen Kanker blijven zich dus inzetten, tot de dag dat we geen geliefden meer verliezen aan kanker.

Wandel mee op zaterdag 18 of zondag 19 april

Walk the Talk wordt een unieke ervaring voor het hele gezin in en rond het prachtige natuurgebied De Vijvers in Averbode. De wandelroutes gaan door bossen en heide, langs moerassen, duinen en grasland. De deelnemers zullen kunnen kiezen wanneer en hoeveel ze wandelen: er zijn vier verschillende startsloten in voor- en namiddag op zaterdag 18 en zondag 19 april, met routes van vijf km tot maximaal 26 km voor de meer geoefende wandelaar.

Het blijft ook niet bij wandelen in de prachtige natuur. Over het hele parcours zijn allerlei soorten verrassende animatie terug te vinden, met 's middags een spetterende show van de Miguel Wiels-band en gasten. Peter Van de Veire zorgt op zijn gekende manier voor de presentatie.

Te zien op Eén

'Durf te Vragen'

In een speciale uitzending van 'Durf te vragen nodigt Siska Schoeters 7 mensen uit die kanker hebben: Maja (34), Eric (68), Ona (17), Kris (40), Hada (48), Elly (59) en Joyce (30). Ze stelt hen alle vragen die mensen niet altijd durven te stellen. In een lege tv-studio antwoorden de patiënten eerlijk en openhartig. Dat levert een verrassende, soms geestig, soms confronterende inkijk in hun leefwereld, dromen en angsten op.

'Buurman, Wat Doet u Nu?'

In de speciale uitzending van 'Buurman, Wat Doet u Nu?' gaat Cath Luyten praten met Kurt Van Eeghem. Hij verloor zijn broer Marc eind 2017 aan prostaatkanker. Enkele maanden later kreeg hij dezelfde diagnose.

'Factcheckers'

'Factcheckers' Britt Van Marsenille, Thomas Vanderveken en Jan Van Looveren zetten hun missie om de waarheid te achterhalen verder en onderzoeken enkele feiten over kanker die hun aandacht hebben getrokken. Zo checken ze onder andere of apps op je smartphone huidkanker kunnen opsporen, en dus dokters kunnen vervangen. En ze onderzoeken of het mogelijk is om chemopatiënten terug met smaak te laten eten via een speciaal brood, het onco-brood. Dat en nog veel meer is te zien in deze speciale uitzending van 'Factcheckers'.

'A Day to Remember'

In de fotostudio van Lieve Blancquaert hebben mensen als het ware 'een afspraak' met een dierbare die zij verloren hebben aan kanker. Om de herinnering levendig te houden en om nog eens samen op de foto te gaan, maar ook om hun verhaal te delen met andere mensen en om een boodschap van hoop en levenslust te verspreiden.

Waarom steunen?

'U hebt kanker.' Het verdict valt elk jaar voor meer dan 40.000 Vlamingen. Dat zijn zo'n 110 mensen per dag. Een vrouw op de vier krijgt de ziekte voor ze 75 is. Bij mannen is dat zelfs een op de drie. Hoewel kanker steeds beter kan worden behandeld, overleeft een op de drie de ziekte niet. Wie kanker wel overleeft, ondervindt vaak nog langdurige gevolgen. Daarom zet Kom op tegen Kanker zich al meer dan dertig jaar volop in voor het bestrijden, vermijden en verzachten van kanker.

Marc Michils (algemeen directeur Kom op tegen Kanker): 'Nog steeds een op de drie Vlamingen overleeft kanker niet. Dat is onaanvaardbaar. Diegenen die het wel overleven, moeten bovendien leven met de langdurige gevolgen. In Vlaanderen zijn dat er al ruim een kwart miljoen. Ons werk zit er dus nog niet op. Kom op tegen Kanker blijft verder inzetten op het vermijden, bestrijden en verzachten van kanker.'

'Walk the Talk', speciale Eén-programmering van maandag 13 tot en met vrijdag 17 april op Eén. Wandelevenement op zaterdag 18 en zondag 19 april in en rond natuurgebied De Vijvers, Averbode.