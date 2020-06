Eén blikt donderdag terug op de afgelopen corona-maanden

En blikt donderdag terug op de afgelopen corona-maanden

Op donderdag 25 juni brengt En de VRT NWS-documentaire 'In De Greep van het Virus', waarin Wim De Vilder samen met de hoofdrolspelers uit de coronacrisis terugblikt op de afgelopen maanden.

'Verrassend', 'onwezenlijk', 'surreëel', 'gevaarlijk': dat is wat die hoofdrolspelers antwoorden op de vraag: vat de afgelopen maanden in één woord samen.

Het begon rond nieuwjaar met een onbekend virus in China. Een half jaar later ziet ook onze eigen wereld er helemaal anders uit. En vraagt iedereen zich af: 'Wat is ons in godsnaam toch overkomen?' Week na week werd iedereen overspoeld door onvergetelijke beelden en gebeurtenissen. Wim De Vilder blikt hierop terug en spreekt erover met zeven bevoorrechte getuigen, mensen die al die tijd in de cockpit zaten.

Virologe Erika Vlieghe: 'Ik was heel emotioneel na onze beslissing over de lockdown. Ik dacht: waar gaat dit allemaal naartoe? En vooral: hoe raken we hier weer uit?'

Viroloog Steven Van Gucht: 'Dat lege land, dat was surrealistisch. Je komt op de E40 en daar rijdt geen kat. En dat je daar een rol in speelt, dat is hallucinant eigenlijk.'

Minister-president Jan Jambon: 'Ik was ontroerd, ja ik mag dat woord wel gebruiken, ontroerd door de discipline waarmee de Vlamingen de maatregelen gevolgd hebben.'

Viroloog Marc Van Ranst: 'Behalve een wereldwijde crisis is dit natuurlijk ook het wereldkampioenschap virologie.'

Gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro Margot Cloet: 'Voor mij was dit een gigantische storm waarvan je telkens denkt: die gaat wat luwen. En dan komt die toch terug naar boven. En zo voelt dat ook in mijn hoofd.'

Minister van volksgezondheid Maggie De Block: 'In een situatie als deze heb je geen goed einde. Je komt daar uit zoals uit een orkaan, met blutsen en builen en die draag je mee.'

Intensivist Geert Meyfroidt: 'Ik denk dat we echt moeten beseffen dat dit de grootste prestatie is van ons gezondheidssysteem sinds de Tweede Wereldoorlog.'

'In De Greep van het Virus' is omkijken naar misschien wel de meest ingrijpende tijd van ons leven: soms pijnlijk, soms met verbazing, soms ontroerend.

'In De Greep van het Virus', donderdag 25 juni om 20.45 uur op Eén.