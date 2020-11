Eagles op 1 in de '70s Top 770'van Nostalgie

Ook deze '70s Top 770' bevestigde de sterke groei van de muziekacties bij Nostalgie. Ruim 12.000 stemmen, recordcijfers in de digitale streams en reacties via de Nostalgie-app.

7 topdagen met 770 Classics uit de 70s. Dat is waar de muziekliefhebbers van Nostalgie massaal van genoten deze week. Met 26 Belgische nummers, 17 keer ABBA, 11 keer Elton John, 10 keer Queen... maar uiteindelijk toch die legendarische 'Dark Desert Highway' en 'Cool Wind in my Hair' van 'Hotel California' uit 1977: Eagles op 1… 200% Nostalgie!

De volledige lijst vind je hier.

Managing Director Radio Tom Klerkx: 'Met de 70s sloten we drie fantastische muziekacties af dit najaar. Onze groeiende fanbase was andermaal massaal op de afspraak: om te stemmen, filmpjes in te sturen, te reageren..en om te luisteren natuurlijk. Steeds meer via DAB+, streams en ons app... dat is echt opvallend. Voor de laatste weken van dit memorabele jaar steken we nog een tandje bij. Maandag delen we de hele dag gratis kerstbomen uit en vanaf dinsdag verwennen we onze luisteraars van 's ochtends tot ’s avonds met de mooiste cadeaus. Voor onder de boom, of voor onder de schouw..in elk geval voor elk wat wils en liefdevol verpakt met feelgood-verhalen en de beste classics.'

Veel tijd om na te genieten krijgen de DJ’s niet want maandag deelt Nostalgie in heel Vlaanderen gratis kerstbomen uit en dinsdag start de Magic Memory Maand. Met elke dag veel cadeaus en uiteraard de mooiste verhalen en de beste classics voor een memorabele december 2020.

Alles staat intussen klaar om maandag in heel Vlaanderen gratis Nordmann-kerstbomen uit te delen en ook de cadeaus zijn al ingeladen.

Bekijk hier de video:

En voor wie nu al extra veel kerstsfeer in huis wil halen; lanceert Nostalgie maandag een extra digitaal kanaal: Nostalgie Extra X-Mas. Met 24u/24u de beste kerstclassics.

Overzicht:

- Maandag 30/11 vanaf 5u 's ochtends: gratis kerstbomen!

- Maandag 30/11: lancering Nostalgie Extra X-Mas

- Dinsdag 01/12: Start Magic Memory Maand met elke dag de mooiste cadeaus in alle radioshows