'Du' is de favoriete openingsdans van de Joe-luisteraar

Valentijn-vrijdag! En dat liet radiozender Joe niet onopgemerkt voorbijgaan. Op de dag van de liefde presenteerden Joe-dj's Sven Ornelis en Anke Buckinx opnieuw de meest zwoele en romantische nummers tijdens 'de Openingsdans Top 100'.

Het nummer ‘Du’ van Peter Maffay werd voor het tweede jaar op rij verkozen tot meest favoriete openingsdans van de Joe-luisteraar. Op de tweede plaats eindigt ‘Perfect’ van Ed Sheeran. Het nummer stijgt daarmee maar liefst 67 plaatsen tegenover vorig jaar. Robbie Williams sluit de Top 3 af met ‘Angels’.



Sven en Anke speelden niet alleen romantische nummers, het duo nodigde ook verschillende koppels uit om hun openingsdans opnieuw te komen dansen voor de Joe-studio. En sommige koppels gingen daarbij echt all the way, want ze trokken hun trouwkleed en trouwkostuum nog eens aan voor deze speciale gelegenheid!







De Top 10 van de Openingsdans Top 100:

1. Peter Maffay - Du

2. Ed Sheeran - Perfect

3. Robbie Williams - Angels

4. Lionel Richie & Diana Ross - Endless Love

5. Joe Cocker & Jennifer Warnes - Up Where We Belong

6. Bryan Adams - (Everything I Do) I Do It For You

7. Shania Twain - You’re Still the One

8. Metallica - Nothing Else Matters

9. Clouseau - Altijd Heb ik Je lief

10. Adele - Make You Feel My Love



