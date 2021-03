DPG Media sluit bijzonder jaar af met mooi resultaat

In 2020 maakte DPG Media een omzet van 1,766 miljard euro (+8%). Deze omzetgroei vertaalde zich in een EBITDA-groei van 31% naar 339 miljoen euro. De bedrijfswinst klokte af op 254 miljoen euro.

Na een belastinglast van 61 miljoen euro kwam de netto-groepswinst uit op 178 miljoen euro (+39%).

Erik Roddenhof, CEO DPG Media: '2020 was in vele opzichten een historisch jaar voor DPG Media. Door de COVID-pandemie werkt een groot deel van onze 5.400 medewerkers al meer dan een jaar van huis uit. De drive, commitment en creativiteit waarmee zij dat doen vervult ons met trots. De crisis heeft een substantiële impact gehad op de advertentie-inkomsten tijdens de eerste jaarhelft. De uitstekende resultaten op de lezersmarkten en bij onze online services compenseerden dat echter ruimschoots. De lezers, luisteraars en kijkers wisten onze media in 2020 meer dan ooit te vinden. De behoefte aan kwalitatieve informatie, inspiratie en broodnodige ontspanning was groot. Ik ben blij dat we daar een bijdrage aan konden leveren. In april 2020 werd de grootste overname uit DPG Media’s geschiedenis afgerond. Sanoma Media Netherlands werd afgelopen jaar succesvol geïntegreerd binnen onze groep en leverde meteen een significante contributie aan de resultaten. We sloten dit bijzondere jaar dan ook af met een heel sterk resultaat.'

DPG Media is in Nederland, België en Denemarken actief in publishing, radio, televisie & streaming en online services. Met ruim 80 mediamerken bedient ze dagelijks ruim 15 miljoen lezers, kijkers en luisteraars.

Publishing

De 16 landelijke en regionale nieuwsmedia merken van DPG Media lieten in 2020 allen een groei zien in betaalde oplage, in het bijzonder dankzij een toename van het aantal digitale abonnementen. Deze trend die de afgelopen jaren is ingezet hield ook in 2020 aan. DPG Media groeide in 2020 met haar nieuwsmedia en magazines naar 3,6 miljoen abonnees (+2%). De omzet uit de lezersmarkt sloot af op 820 miljoen euro. Het digitaal bereik van de nieuwsmedia groeide afgelopen jaar als gevolg van de nieuwshonger rondom de COVID-pandemie en de Amerikaanse verkiezingen. In Nederland groeide het dagelijks bereik, aangevoerd door NU.nl en AD.nl, naar ruim 10 miljoen bezoekers (+25%). In België groeide het unieke bereik naar 2,8 miljoen bezoekers (+30%), met HLN.be als grootste nieuwsmerk van het land. In Denemarken groeide het bereik naar 1,4 miljoen bezoekers per dag. BT.dk werd in 2020 voor het eerst marktleider.

Begin april 2020 werd de overname van Sanoma Media Netherlands afgerond. Er werd meteen werk gemaakt van de integratie en reorganisatie van de verschillende bedrijfsonderdelen die werden omgedoopt tot DPG Media Magazines. Deze oefening werd op het einde van het jaar afgerond. Daarnaast werd de ontwikkeling opgestart van nieuwe digitale platformen voor de grote titels Libelle, Margriet en Donald Duck. De lanceringen daarvan zijn voorzien voor medio 2021. Het aanbod van NU.nl zal ook aanzienlijk uitgebreid worden.

Radio, Televisie & Streaming

In september 2020 lanceerde DPG Media in partnership met Telenet haar eigen betalend videoplatform Streamz. Deze succesvolle lancering was het sluitstuk van de transformatie van het televisiebedrijf VTM naar een volwaardig video- en televisiebedrijf. De finale van 'The Masked Singer' die in najaar 2020 werd uitgezonden kon worden bijgeschreven als het best bekeken televisieprogramma uit VTM's geschiedenis. In Nederland vierde Qmusic zijn 15de verjaardag met prachtige luistercijfers. Het radiostation werd in mei voor het eerst marktleider.

Online services

DPG Media biedt consumenten digitaal advies, inspiratie en brengt aanbod transparant bij elkaar met haar online services. Met merken als Independer, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Mijn Energie en Tweakers worden jaarlijks miljoenen mensen bijgestaan in hun keuzes. Independer groeide afgelopen jaar naar 71 miljoen omzet (+13% t.o.v. 2019), mede dankzij een zeer succesvol zorgseizoen. Begin 2021 werd Independer ook in België gelanceerd. Tijdens de COVID-pandemie moesten in veel huishoudens thuiskantoren op zolder en slaapkamers worden ingericht. Tweakers heeft veel consumenten daarbij kunnen helpen met raad en daad, waardoor de omzet met ruim 19% kon groeien. Ook mijnenergie.be, autotrack.nl en gaspedaal.nl lieten sterke groeicijfers noteren. In een door COVID sterk geraakte recruitmentmarkt lanceerde DPG Media in 2020 de service 'The Booster', waarmee bedrijven gebaseerd op artificiële intelligentie hun personeelsadvertenties heel gericht kunnen plaatsen op alle mediatypen. De eerste resultaten en reacties van adverteerders zijn uitermate positief. Deze nieuwe service lijkt een nieuwe koers in te luiden voor onze recruitmentactiviteiten. De totale omzet uit online services eindigde op 130 miljoen miljoen euro (+10%).

Uit de overige activiteiten zoals commerce, mobile, printing en distributie behaalde DPG Media 345 miljoen omzet in 2020. In december 2020 werd Mobile Vikings verkocht aan Proximus voor 130 miljoen euro. De transactie ligt bij de mededingingsautoriteiten voor ter goedkeuring.

Advertentiemarkt

De inkomsten uit advertenties liepen in 2020 terug als gevolg van de COVID-crisis. De verschillende lockdowns hadden elke keer een behoorlijke negatieve impact op de advertentie-inkomsten. We verloren 13% op de advertentiemarkt (like-for-like), dat door de inbreng van Sanoma Media Netherlands en goede digitale advertentie-inkomsten werd beperkt tot 5%. Het jaar werd afgesloten op 471 miljoen euro omzet uit advertentie-inkomsten. In oktober 2020 werd door DPG Media het digitale advertentieplatform 'The Trusted Web' gelanceerd. Een eigen digitaal advertentieplatform met betrouwbare merken, zonder fake news, filter-bubbels, nep-advertenties en datamisbruik dat adverteerders een volwaardig alternatief moet bieden voor de global techbedrijven. DPG Media zal de komende jaren fors investeren om met dit initiatief verder te groeien op de digitale advertentiemarkt.

Vooruitzichten

Christian Van Thillo, Executive Chairman DPG Media: 'Toen de eerste lockdowns werden afgekondigd en adverteerders massaal hun campagnes annuleerden, vreesden we voor een erg moeilijk jaar, maar het is heel anders gelopen. De hele bevolking is tijdens deze crisis online gegaan om zich te informeren, om te communiceren, winkelen en werken. Onze groep die al jaren investeert in een doorgedreven digitalisering heeft daar de vruchten van geplukt. Afgelopen jaar heeft wederom bewezen dat onze media ertoe doen en dat onze strategie werkt. We hebben ingezet op schaalvergroting om slagvaardig en weerbaar te zijn, de digitale transformatie van onze media is aardig aan het lukken en de online services zijn een belangrijke groeipoot voor de groep geworden. We kijken met vertrouwen naar de toekomst en hopen onze collega’s snel weer te mogen ontvangen in onze kantoren.'