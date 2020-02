DPG Media en Telenet slaan de handen in elkaar voor een nieuwe streaming service

Foto: © DPG Media 2020

DPG Media en Telenet kondigden woensdag 12 februari 2020 aan de intentie te hebben om samen een volwaardig streamingaanbod met lokale en internationale content te lanceren via een joint venture tussen de twee bedrijven.

Op die manier willen ze maximaal inspelen op het veranderende kijkgedrag en een lokaal alternatief bieden in de wereld van streamingdiensten. Telenet en DPG Media verwachten dat het nieuwe bedrijf actief zal zijn in het najaar van 2020.

Dankzij de digitalisering is het kijkgedrag overal ter wereld sterk aan het veranderen. Klassieke televisie is nog steeds ontzettend populair, maar mensen kunnen nu ook op hun tablet, PC of smartphone televisieprogramma’s bekijken waar en wanneer ze dat willen. Vlaamse zenders en operatoren hebben op deze trend ingespeeld met de ontwikkeling van video-platformen en aangepaste diensten zoals terugkijk -TV en tv-apps. Dit heeft dynamiek gebracht in de televisiemarkt.

Naast het aanbod via de klassieke tv-zenders, willen consumenten ook alsmaar meer een ‘on-demand’-aanbod, én ze zijn bereid om hiervoor te betalen. Internationale, betalende streaming services, die met alsmaar meer de Vlaamse markt ontdekken, zetten het Vlaamse media ecosysteem onder druk. Deze snelgroeiende markt biedt echter ook potentieel voor spelers die onderscheidend kunnen zijn met een sterk lokaal aanbod in combinatie met buitenlandse films en series.

Vlaamse streamingdienst nog dit jaar

Telenet en DPG Media hebben verschillende troeven in handen om samen een relevante lokale streamingdienst uit te bouwen: ze hebben een breed portfolio van televisiezenders die in Vlaanderen ontzettend populair zijn met voornamelijk programma’s van eigen bodem. Daar is Vlaanderen als relatief kleine regio, vrij uniek in. De bundeling van de content van DPG Media (met o.a. Vlaamse fictie) en de lokale en internationale content van Telenet (met o.a. SBS/Woestijnvis/Play) zorgt voor een uniek aanbod voor de kijker.Vandaag bedient Telenet meer dan 400.000 klanten met Play en Play More, twee diensten die op dit moment enkel beschikbaar zijn voor Telenet -klanten en DPG Media heeft na de succesvolle lancering van het gratis platform VTM GO, een technologisch hoogstaand platform ontwikkeld voor een eigen betalende streamingdienst.

Vanuit die realiteit en met éénzelfde visie op hoe moet ingespeeld worden op de veranderende noden van kijkers, hebben DPG Media en Telenet het voornemen om samen een joint venture op te richten om dit jaar nog een nieuwe lokale streaming service te lanceren. Deze streaming service zal beschikbaar zijn via een nieuwe betalende tv-app, beschikbaar voor iedereen in Vlaanderen, en via het bestaande Play aanbod van Telenet.

Het lokale televisie- en videolandschap zal door de nieuwe samenwerking versterkt worden. DPG Media en Telenet staan vanzelfsprekend open voor een content-samenwerking met andere Vlaamse partijen, zoals de VRT.

Kris Vervaet, CEO DPG Media België: 'Sinds geruime tijd pleiten wij voor een sterk Vlaams streamingaanbod. We hebben altijd gehoopt om dit met lokale partners te kunnen realiseren, want dat biedt veel meer kansen om succesvol te zijn tegen de internationale spelers. We zijn heel blij dat we nu onze krachten kunnen bundelen met Telenet. We zijn er beiden van overtuigd dat we een heel aantrekkelijk aanbod kunnen ontwikkelen dat het verschil zal maken met content van eigen bodem. Dit is zonder meer goed nieuws voor de consument en voor het hele medialandschap.'

John Porter, CEO Telenet: 'Telenet heeft altijd geloofd in de kracht van samenwerking binnen het lokale media- ecosysteem om het hoofd te kunnen bieden aan de druk die internationale tv-spelers op de Vlaamse markt zetten. De eerste belangrijke stappen in dat kader heeft Telenet gezet met de overname van De Vijver Media (Woestijnvis, zenders vier, vijf en zes); Vandaag slaan Telenet & DPG Media de handen in elkaar om weer een stap verder te gaan. Daarbij moet de joint venture niet vertrekken van een compleet nieuw businessmodel, maar vanuit een bestaande en gezonde klantenbasis van meer dan 400.000 abonnees. Dat moet een voldoende garantie zijn om succesvol een nieuw hoofdstuk te schrijven in de Vlaamse mediageschiedenis.'

Joint venture

Het nieuwe bedrijf wordt een aparte juridische vennootschap met als aandeelhouders DPG Media en Telenet. Beide aandeelhouders stappen voor 50% in het kapitaal van de joint venture. De nieuwe samenwerking zal nu worden voorgelegd aan de Mededingingsautoriteiten. Indien groen licht, zal er snel werk gemaakt worden van de aansturing, de organisatie en de invulling van de nieuwe joint venture. Telenet en DPG Media verwachten dat het nieuwe bedrijf actief zal zijn in het najaar van 2020. Voor details over de nieuwe service (naam, prijs, timing) is het dus nog te vroeg.