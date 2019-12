Dove Lola McQueen ('Belgium's Got Talent') meest LGBT+ vriendelijke mediapersoonlijkheid 2019

Foto: © OUTtv 2019

Naar jaarlijkse gewoonte reikt de Europese LGBT+ netwerkzender OUTtv, in Vlaanderen te bekijken via Telenet kanaal 52, de OUT Media Award uit.

In Vlaanderen gaat de award dit jaar naar de dove 'Belgium’s Got Talent' dragqueen: Lola McQueen. Meer dan 2.000 Vlaamse LGBT+ personen brachten de voorbije weken online hun stem uit en met meer dan 1.000 voorkeurstemmen mag Lola zich tot de meest LGBT+ vriendelijke mediapersoonlijkheid van 2019 noemen. De dragqueen uit Antwerpen won de award van o.a. zanger Sam Bettens en regisseur Lukas Dhont, die respectievelijk tweede en derde werden. De OUT Media Award werd in 2014 in het leven geroepen om televisie- en mediapersoonlijkheden aan te sporen een bondgenoot te zijn voor de LGBT+ gemeenschap.

Na o.a. ex-Songfestivalwinnares Conchita Wurst, Belgisch ex-premier Charles Michel, meidengroep K3 en VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck, mag de dove dragqueen Lola McQueen zich dit jaar de meest LGBT+ vriendelijke mediapersoonlijkheid van 2019 noemen in Vlaanderen. Die nieuwe titel, met bijbehorende award, heeft ze te danken aan haar publiek statement in het VTM-programma 'Belgium’s Got Talent'. De medezaakvoerster van de Antwerpse discotheek Cargo Club veroverde de harten van Vlaanderen met haar unieke boodschap: 'Doof zijn is geen beperking, maar net een verrijking.' Dankzij jurylid Stan Van Samang werd ze zelfs de allereerste dove dragqueen ter wereld die een golden buzzer kreeg.

'Met de OUT Media Award moeten thema’s zoals homo- en transseksualiteit maatschappelijk genormaliseerd worden. We belonen mediafiguren, ongeacht hun seksuele voorkeur, die de LGBT+ gemeenschap in een positief daglicht plaatsen en daar heeft Lola dit jaar zeker aan meegeholpen', stelt Jens Geerts, internationaal gezicht van het Europese LGBT+ zendernetwerk OUTtv, 'Meer nog: LGBT+ personen met een beperking worden vaak vergeten en in sommige gevallen zelfs genegeerd, ook binnen de community. Vanuit haar deelname aan 'Belgium's Got Talent' en haar bekendheid binnen de gemeenschap speelt Lola dus een belangrijke rol in de emancipatie en visibiliteit van LGBT+ personen met een beperking. Toch is er nog werk aan de winkel wat betreft gelijke rechten voor de LGBT+ gemeenschap in het algemeen. In 69 erkende landen is het nog steeds strafbaar om als man seks te hebben met andere mannen bijvoorbeeld. In een tiental landen staat zelfs de doodstraf op homoseksualiteit. België is op een na beste land voor LGBT+ rechten, maar dit slechts met een score van 73%. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering wat betreft gelijke rechten in België. ILGA-Europe (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association Europe) berekent ieder jaar het uiteindelijke percentage voor 49 Europese landen die LGBT+ rechten toekennen. Dit gebeurt op basis van zes categorieën. ‘Gelijkheid en anti-discriminatie’ heeft de meeste impact op het uiteindelijke cijfer, gevolgd door ‘familie’ (de erkenning van ouderschap voor transseksuelen), ‘hate speech’, ‘gendererkenning en integriteit van het lichaam’, ‘publieke ruimte’ en ‘asiel’.'

Lola reageert verrast op haar overwinning. Ze kreeg als verrassing de award overhandigd door haar idool, de Amerikaanse dragqueen Vanessa Vanjie Mateo, die met 1,3 miljoen Instagramvolgers wereldwijd bekend werd door haar deelname aan het Emmy-bekroonde realityprogramma 'RuPaul's Drag Race'. 'Het is een mooie bekroning om met deze award als rolmodel voor de LGBT+ gemeenschap mijn boodschap extra kracht bij te zetten,” aldus McQueen. Op de vraag wat die boodschap precies inhoudt, moet ze niet lang nadenken: “Wees jezelf, geloof in jezelf en laat niemand vertellen wat je niet kan.'

De uitreiking van de OUT Media Award 2019 is donderdag tijdens de december update te bekijken via Telenet, kanaal 52.