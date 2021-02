'Don't Worry Be Happy' komt terug! Vanaf 17 februari een nieuw seizoen op Play4!

Money makes the world go round, maar wat als je plots alles kwijt geraakt? Wat als je nooit wat gehad hebt? Wat als je worstelt om rond te komen? Of je geld niet belangrijk vindt?

Deze levenskunstenaars leven heel zuinig en toch voelen ze zich de koning te rijk. Het leven is mooi als je het maar wil zien . Maar hoe doe je dat zonder veel geld? Televisiemaker Peter Boeckx volgde voor het nieuwe seizoen een aantal vertrouwde gezichten en ontdekte ook andere levensgenieters. Het nieuwe seizoen van 'Don't Worry, Be Happy!' start woensdag 17 februari op Play4.

Louis & Hubert

Louis en Hubert leven al 40 jaar samen op de ouderlijke boerderij. Hun akker is hun grootste bezit en dat het er thuis al eens wat vuiler bij ligt, who cares? Zo lang er maar geen vuil op het veld staat. Louis brak zijn heup en verbleef weken in het ziekenhuis. Hubert bleef alleen achter op de boerderij. En de broers misten mekaar.

Floris

Floris leidde vroeger een druk leven en verdiende goed. Maar echt gelukkig was hij niet. Hij dronk zijn stress weg en werd zwaar verslaafd aan alcohol. Negen jaar geleden, na een delirium, bande hij de drank voorgoed uit zijn leven. Vandaag leeft hij uiterst sober en vindt zijn geluk bij zijn hond, zijn varkens en in de schilderkunst.

De Davidsons

De Davidsons danken hun naam aan de jongste telg van de familie die Harley Davidson gedoopt werd. Eddy en Els vormen samen met hun 11 kinderen een nieuw samengesteld gezin. Mama Els vocht vorig jaar nog succesvol tegen kanker. Maar afgelopen zomer verloor ze toch de strijd. Els’ wens om het gezin te blijven volgen tot haar allerlaatste moment werd gerespecteerd. Maar wat de Davidsons echt kenmerkt: zelfs in hun allergrootste tegenslagen is er plaats voor een lach en een kwinkslag.

Kelly en Nathan

Kelly en Nathan wonen in Wenduine samen met hun 11 kinderen en een heleboel dieren. Nathan werkt in de bouwsector. Kelly is full time huisvrouw. Een aantal jaren geleden zat het koppel nog in schuldbemiddeling. Maar ze hebben die schulden kunnen aflossen en hebben nu zelfs een eigen woning. Officieel leven ze onder de armoedegrens. Maar met het loon van Nathan en het kindergeld slagen ze er in hun kinderen alles te geven wat ze nodig hebben.

Willy en Wim

Willy en Wim vormen al 38 jaar een koppel. Hun huwelijk was één van de eerste homohuwelijken in Vlaanderen. De familie had het daar heel moeilijk mee. Maar Willy en Wim lieten dat niet aan hun hart komen. Ze hadden niet veel maar waren zielsgelukkig. Op hun trouwfeest nodigde Willy heel het dorp uit. Na het feest hadden ze nog welgeteld 700 euro op hun rekening. Maar dat deerde hen niet want het feest was geslaagd. 38 jaar lang werkten ze dag en nacht om de ruïne die ze kochten bewoonbaar te maken. Met een heel klein budget slaagden ze er in om er hun eigen paradijs van te maken. Willy baat een klein cafeetje uit. Wim werkt bij de plaatselijke brouwer.

Fons en Kee

Fons Oerlemans en Kee Arends zijn avonturiers pur sang. Hij bouwde als kleine jongen al bootjes. Ik steek ooit de oceaan over in een vlot zei hij tegen zijn vader. En dat deed hij ook. Samen met Kee. Zij liet een job staan als stewardess bij KLM om Fons te vergezellen op zijn tocht. Ze kozen bewust voor de vrijheid.

Philippe en Justine

Philippe en Justine vormen een nieuw samengesteld gezin. Ze hebben zes kinderen waarvan twee samen. Samen kochten ze een caravan van één euro. Ze leefden daar met de kinderen tot ze vorig jaar een nieuwe kans kregen. Een naburige campingeigenaar zocht een koppel om de bistro van de camping uit te baten. Philippe vroeg Justine ten huwelijk en ze zei ja. Philippe was al een keer getrouwd, maar voor Justine is het de eerste maal. En ze wil dat alles perfect is.

Evert

Evert woont met zijn paarden op een boerderij in Deinze. Vroeger leidde hij een druk leven als architect. Evert was een workaholic en werkte aan grote projecten zoals de Ghelamco arena. Tot op een dag de veer brak. Hij kreeg een ernstige burn-out en verloor niet enkel zijn zaak maar ook zijn hele hebben en houden. Hij leeft nu van een kleine uitkering en werkt aan zijn herstel. De boerderij waar hij nu woont zal binnenkort echter verkocht worden.

Staf en Mieke

Staf en Mieke wonen op een klein idyllisch eiland in Geel. Hun optrekje, een eenvoudige houten chalet is volledig omringd met water. Op een blauwe maandag bleef Mieke een nachtje logeren bij Staf en ze ging nooit meer weg. Hij noemt haar 'den Hollander'. Mieke is Nederlandse en was vroeger getrouwd met een steenrijke aannemer. Maar ze was niet gelukkig in dat leven. Ze koos voor de pure eenvoud aan de zijde van Staf. Hij baatte vroeger een visclub uit. Toen hij de club noodgedwongen moest sluiten kwam hij in de armoede terecht en moest samen met zijn twee zonen leven met 400 euro per maand. Dat is gelukkig verleden tijd, maar breed hebben ze het zeker nog niet. Hun enige luxe zeggen ze zelf: een binnentoilet. Tot voor 2 jaar moesten ze voor sanitaire stops nog naar buiten. En toch willen ze hun klein paradijs voor geen geld ter wereld ruilen.

