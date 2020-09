Dominique Van Malder presenteert het nieuwe VIER-programma 'De Bachelorette' rond Elke Clijsters

Foto: © VIER 2020

VIER brengt in 2021 een geheel eigen versie van het populaire programma 'De Bachelorette', waarin een groep mannen zal strijden om de liefde van Elke Clijsters. Die liefdeszoektocht zal in goede banen worden geleid door Dominique Van Malder, die we kennen van onder meer 'Radio Gaga' en de fictiereeks 'Albatros'

'Ik ben fan van de liefde, en 'De Bachelorette' wordt het grote liefdesavontuur van Elke Clijsters. Net als Elke, zal ook ik geen rolletje spelen, Elke is gewoon zichzelf, en ik blijf dat ook. Zie me vooral niet als de afgelikte presentator, dat ben ik ook niet, maar als een vertrouwenspersoon voor Elke en de vrijgezelle mannen. Ik zal met hen praten, en vooral: luisteren. Want wat is er universeler en mooier dan de liefde en de zoektocht naar de ware?'



'De Bachelorette' is een populaire liefdesshow die sinds 2003 in dertien landen te zien is. Na Amerika, Australië, Canada, Finland, Duitsland, India, Japan, Nieuw Zeeland, Roemenië, Zweden, Nederland en Zwitserland brengt VIER nu ook een Vlaamse versie waarin Elke Clijsters hoopt op een nieuwe liefde.



