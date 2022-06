Dominique Crommen lanceert podcast 'Radiohelden' met Peter Van de Veire als eerste gast

'Radiohelden' is een podcast rond radiomakers van voor en achter de schermen die praten over hun passie voor het medium.

Dagelijks luisteren miljoenen mensen naar de radio. Toch is er weinig aandacht in de media voor radio op zich. Dominique Crommen wil met 'Radiohelden' dit gemis een beetje goedmaken.

In de eerste aflevering is Peter Van de Veire te gast.

Peter maakte op 1 april jl. zijn laatste uitzending bij MNM. Een mooie gelegenheid om terug te blikken op een carrière die begon bij StuBru.

Peter praat over hoe hij bij de radio kwam, wie hem vroeg of hij de 'radiomicrobe' had, en hoe moeilijk de opstart van MNM voor hem was.

En hij blikt vooruit. In 'Radiohelden' vertelt Peter dat hij zeker nog terug radio zal maken. Waar hij dat zal doen, staat voorlopig nog niet vast. Maar dat er al gesprekken zijn, hoor je in de eerste aflevering van 'Radiohelden'.

'Radiohelden' is te beluisteren via de meeste podcast-apps. De link naar de podcast op Spotify vind je hier.