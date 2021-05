Dj Matthias Vandenbulcke kijkt binnen in de Q-Sunset Loft

Een prachtige loft boven het Kursaal Oostende met zicht op de zee, het strand en de dijk van de koningin der badsteden? Het is misschien wel een droom voor velen.

Al brengt Qmusic die droom deze zomer voor heel wat luisteraars in vervulling met de Q-Sunset Loft. De werken zijn nog volop bezig, maar samen met Qmusic-dj Matthias Vandenbulcke ging Jan Thans voor zijn videoreeks 'Over naar Jan' alvast een kijkje nemen in de unieke loft met het állerbeste uitzicht van Oostende. 'Oh my god, dit is gigantisch! Check het uitzicht. Dit is Saint-Tropez, maar dan aan de Noordzee', klinkt het bij Matthias.

Q-luisteraars kunnen zich nog tot en met donderdag 20 mei registeren via Qmusic.be en in de Q-app om de allereerste bewoner van de Q-Sunset Loft in Oostende te worden. Nu vrijdag 21 mei is er de grote finale en wordt dé vraag beantwoord: wie krijgt als allereerste de sleutel en mag de Q-Sunset Loft inwijden? Na de finale kan iedereen zich wekelijks opnieuw registreren voor een nieuwe poging om een weekverblijf te winnen op deze unieke locatie met alles erop en eraan in Oostende.