Dj-legendes Yves Deruyter en Pat Krimson maken radio bij TOPradio

Welke track prijkt dit jaar bovenaan de 'Retro Arena TOP 500' van TOPradio? Het antwoord krijgt de TOPradio-luisteraar op 31 december na een 5-daagse marathon van dé lijst met de 500 beste clubklassiekers uit de jaren 90 en de eerste jaren van de 00's.

De vaste TOPradio-presentatoren krijgen tijdens de 'Top 500' bijstand van gelegenheidspresentatoren. Vier bekende namen kruipen eenmalig achter de TOPradio-microfoon om mee te presenteren, één voor één dj-legendes die de hoogdagen van de retro house en de discotheken van toen hebben meegemaakt: Dj Wout, Jessy (van The McKenzie & Jessy), Pat Krimson en Yves Deruyter.

December = retromaand

De 'Retro Arena Top 500' wordt jaarlijks tijdens de laatste week van het jaar uitgezonden en vooraf samengesteld door de luisteraars en muziekredactie van TOPradio.

De hele maand december doopt TOPradio om tot 'retromaand' met tussen de TOPradio-hits van nu al heel wat teasers naar de 'Top 500'. De Retro Arena-compilatie – The Ultimate (Volume 4) werd gelanceerd en elke dag komt een gestemde top 3 van een luisteraar aan bod. Op Kerstmis warmt TOPradio-dj X-TOF de luisteraars al op met een live-set uit een lege discotheek (Place2Party) via videostream op sociale media.

'Het submerk Retro Arena blijft één van de sterkhouders van 'TOPradio'. De Top 500 is nog altijd onze best beluisterde hitlijst. We stellen bij TOPradio elke dag vast dat de formulie nog niet versleten is en zelfs steeds meer nieuwe zieltjes wint. We steken daarom het hele eindejaar graag nog een tandje bij met op 31 december nog een -voorlopig geheime- verrassing voor de retroliefhebber', aldus Bram Vanhee van TOPradio.