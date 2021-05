Het eerste seizoen van 'De Cooke & Verhulst Show' zit er op! Tijd om eens terug te blikken op de voorbije leukste momenten! De mannen van Supercontent brachten elke week een nummer voor één van de gasten, en nu blikken ze nog eens finaal terug!

Dit was het eerste seizoen van 'De Cooke & Verhulst Show':

De Cooke & Verhulst Show op tv

In hun dagelijkse talkshow in studio 5 in Schelle maken James Cooke en Gert Verhulst plaats voor veel gasten en veel show en voorzien ze de weekdagen van een dagelijkse portie televisieplezier.

