Dit zijn de kandidaten van 'De Mol' in 2021

Tien kandidaten zijn klaar voor het avontuur van hun leven. Maar mogen ze wel vertrekken? Starten ze samen aan de zoektocht naar de mol of verliest iemand nog zijn plek? Want er zijn kapers op de kust.

Dit zijn de 10 kandidaten van het nieuwe seizoen van 'De Mol':

Annelotte - 25 jaar - recruiter

Dami - 20 jaar - studente psychologie

Jasmien - 30 jaar - advocate

Jens - 30 jaar - schrijnwerker

Katrien - 39 jaar - vaatchirurg

Kevin - 30 jaar - jurist

Lennart - 25 jaar - opvoeder

Philip - 51 jaar - docent marketing

Samina - 42 jaar - flamencolerares

Sven - 41 jaar - horeca-uitbater

Tien onbekende Vlamingen reizen dit voorjaar mee op de stromende energie van de Moezel en de Rijn, dwars door de indrukwekkende natuurpracht van de Beierse Alpen tot in het überhippe, bruisende Berlijn.

Op elkaar aangewezen hebben ze één gemeenschappelijk doel: alle opdrachten doen slagen en zo veel mogelijk geld verdienen voor de groepspot. Maar ze kennen maar beter hun pappenheimers, want in de groep schuilt opnieuw een verrader, een saboteur. Eén van hen is de mol.

Een mol die dit jaar meer dan ooit punctueel zal tegenwerken en met Deutsche gründlichkeit verwarring zal zaaien in de groep.

'De Mol', vanaf zondag 21 maart op Play4 en Goplay.be.

Speel jij thuis zelf 'De Mol'?