Dit zijn de 8 finalisten van 'The Voice Senior'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Tijdens een bloedstollende halve finale van 'The Voice Senior' werd er vanavond, vrijdag 4 december, gestreden voor de acht finaletickets van volgende week.

De spanning was te snijden bij de kandidaten en ook bij coaches André Hazes, Walter Grootaers, Karen Damen en Sam Gooris die voor de laatste keer moesten snoeien in hun teams. Per team konden twee topfinalisten een plaatsje veroveren in de finale van vrijdag 11 december om 20.40 uur bij VTM: Robin & Gerda voor team Walter, Didier & Doortje voor team Sam, Marie-Jeanne & Eddie voor team Karen en Hedwig & Roland voor team André. Eén van hen wordt op vrijdag 11 december de grote winnaar van 'The Voice Senior 2020', gaat naar huis met €10.000 en krijgt de kans om een eigen single op te nemen.

Deze 8 finalisten strijden in de grote finale voor de overwinning:

TEAM WALTER: ROBIN & GERDA

- Robin ​- 74 uit Lint - deed auditie op Make You Feel My Love van Bob Dylan, zong in de halve finale H​ uman van Rag ‘n Bone Man

- Gerda ​- 63 uit Geel - deed auditie op It’s So Easy van Linda Ronstadt, zong in de halve finale H​ ow Many Times van Lori Spee

TEAM SAM: DIDIER & DOORTJE

- Didier ​- 61 uit Zwevegem - deed auditie op Het Kan Niet Zijn van Will Tura, zong in de halve finale I​ Who Have Nothing van Tom Jones

- Doortje -​ 80 uit Mol - deed auditie op Summertime van George Gershwin, zong in de halve finale L​ es Feuilles Mortes van Prévert & Kosma

TEAM KAREN: MARIE-JEANNE & EDDIE

- Marie-Jeanne ​- 63 uit Halen - deed auditie op Just An illusion van BZN, zong in de halve finale I​ Wish I Had Someone To Love Me van Imelda

- Eddie ​- 64 uit Antwerpen - deed auditie op Billie Jean van Michael Jackson, zong in dehalvefinaleE​ verythingMustChangevanGeorgeBenson

TEAM ANDRÉ - HEDWIG & ROLAND

- Hedwig -​ 69 uit Iddergem - deed auditie op I Need Never Get Old van Nathaniel

Rateliff & The Night Sweats, zong in de halve finale ​N’Oubliez Jamais van Joe

Cocker

- Roland ​- 66 uit Essen - deed auditie op For The Good Times van Al Green, zong in de halve finale A​ lways On My Mind van Willie Nelson

'The Voice Senior', vrijdag 11 december om 20.40 uur bij VTM.