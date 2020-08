Dit zijn de 5 finalisten van 'MNM Start To DJ 2020'!

Foto: MNM - © VRT 2020

Wie treedt in de voetsporen van DJ Nobels, Freaquency, DJ Snes, Sample, Avalonn, 5NAPBACK, Spynex, Merlo en Manuals? De vijf finalisten MNM Start To DJ 2020 zijn bekend!

Simon Says, VolTrack, TRSTN, Karakals en Voltage maken kans om in de voetsporen te treden van niemand minder dan DJ Nobels, Freaquency, DJ Snes, Sample, Avalonn, 5NAPBACK, Spynex, Merlo en Manuals.

Tijdens de finaleweek van 10 tot en met 13 augustus geven de vijf finalisten het beste van zichzelf om de felbegeerde titel van 'MNM Start To DJ 2020' in de wacht te slepen. De winnaar wordt een van de huis-dj’s van MNM, mag draaien op het eerstvolgende 'MNM Stressed Out'-evenement in club Versuz in Hasselt én krijgt een exclusieve dj-masterclass met persoonlijke tips en tricks van niemand minder dan Regi.

'MNM Start To DJ 2020'

Voor het tiende jaar op rij gaat MNM op zoek naar de strafste jonge dj van het moment tijdens 'MNM Start To DJ'. Getalenteerde jongeren vanaf 16 jaar die met enkele platen een feest in lichterlaaie kunnen zetten, konden zich inschrijven via de website van MNM. MNM-dj Laura Govaerts maakte deze week bekend welke jonge dj's het tot de finale hebben geschopt: Voltage, Karakals, TRSTN, VolTrack en Simon Says.

Tijdens de finaleweek van 10 tot en met 13 augustus barst de muzikale strijd los. De vijf geselecteerde finalisten draaien er vanuit de MNM-studio op los om de felbegeerde titel van 'MNM Start To DJ 2020' in de wacht te slepen. De vakkundige jury bestaat onder andere uit dj’s als Regi, MATTN, DJ Licious, enkele ex-winnaars van 'Start To DJ' die een prachtige carrière hebben overgehouden aan de wedstrijd en experten die hen zullen coachen op vlak van styling, sociale media en netwerken binnen de dj-wereld. Na een week vol uitdagende sets en stevige opdrachten kennen we op donderdagavond 13 augustus dé grote winnaar van 'MNM Start To DJ 2020'. Hij of zij heeft niet enkel een fantastische ervaring beleefd, maar wordt een van de huis-dj's van MNM, mag draaien op het eerstvolgende 'MNM Stressed Out'-evenement in club Versuz in Hasselt én krijgt een exclusieve dj-masterclass van Regi.

Finalist 1: Voltage / Tibeau

De eerste finalist is Tibeau (22) uit Tienen. Onder de dj-naam Voltage maakte hij de afgelopen jaren naam in het Leuvense uitgaansleven en ondertussen ook ver daarbuiten. Hij kijkt op naar Belgische helden zoals Lost Frequencies en Netsky, al zal zijn vader Thierry wellicht altijd zijn grootste voorbeeld zijn. Die laatste was vroeger ook dj en gaf de passie voor het vak met glans door aan zijn zoon. Als bezieler van de partyconcepten 'Get Loose' en 'Schuurpaleis' boekte Tibeau trouwens al meermaals 'MNM Start To DJ'-winnaars en -deelnemers. Wie weet staat hij binnenkort zelf ook op dat lijstje?

Finalist 2: Karakals / Ivan en Chloë

Karakals is niet alleen de tweede finalist, ze zijn ook echt met twee. Vier jaar geleden hadden Ivan (24) en Chloë (21) uit Brecht interesse in hetzelfde slot op een lokaal festival. Het ideale scenario voor wat dj-drama, maar dat zagen de twee Chiro-vrienden uit de Kempen toch anders. Ze kropen gewoon samen achter de decks en zijn daar sindsdien niet meer mee gestopt. Ondertussen is het tweetal volledig op elkaar ingespeeld en dat geeft de nodige vonken en vuur on stage. Daar stopt het wel, want Ivan en Chloë zijn géén koppel.

Finalist 3: TRSTN / Tristan

Tristan/TRSTN (16) uit Oostkamp is de derde en meteen ook jongste kandidaat ooit van 'MNM Start To DJ'. Aan durf en motivatie ontbreekt het de beginnende dj in elk geval niet. Zo stuurde hij tijdens de lockdown een mailtje naar Tom De Cock met de vraag of hij vanuit zijn kot niet eens mocht draaien in 'Planeet De Cock'. En die lef leverde op, want met amper een jaar dj-ervaring was hij zo al te horen op MNM. Als hij ooit zelf een nummer uitbrengt, zou Tristan dat het liefste doen met een jonge, nog onbekende artiest.

Finalist 4: VolTrack / Yente

Yente (18) uit Rijkevorsel is de vierde finalist. Hij bruist van energie en steekt die maar al te graag in de dj-sets die hij onder zijn alias VolTrack speelt. Via zijn vlogs en sociale media biedt hij bovendien regelmatig een kijkje in zijn leven als dj. Tijdens de lockdown ruilde VolTrack de feestjes en clubs waar hij normaal draait in voor livestreams vanuit zijn tuin. Ook in deze tweede golf-tijden wil hij graag mensen laten lachen in de file, studenten steunen en deel uitmaken van het MNM-team!

Finalist 5: Simon Says / Simon

Last but not least: Simon (21) uit Mechelen (alias Simon Says) is de vijfde kandidaat. Door zijn rechtenstudie te combineren met een dj-carrière treedt Simon binnenkort misschien wel in de voetsporen van Armin Van Buuren, ook een meester in de rechten. Zelf is Simon al negen jaar bezig met dj’en. De afgelopen 2,5 jaar is hij zich meer gaan toeleggen op het producen van eigen remixen en mash-ups. Als er daarvan ooit eentje op de radio zou gedraaid worden, is Simon een tevreden man. Maar dat is hij natuurlijk ook al met zijn plek in de finale van 'MNM Start To DJ 2020'!

'MNM Start To DJ finaleweek', van maandag 10 tot en met donderdag 13 augustus van 19.00 - 22.00 uur op MNM en in de MNM-app.

'Finale MNM Start To DJ', donderdag 13 augustus van 19.00 tot 22.00 uur op MNM en in de MNM-app.

