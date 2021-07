Dit zijn de 10 genomineerden voor de 'Radio 2 Zomerhit 2021'

Zonet maakte Radio 2 bekend welke tien artiesten kans maken op de felbegeerde 'Radio 2 Zomerhit 2021'. Karolien Debecker belde in 'Zot veel zomer' alle genomineerden op om hen te verrassen met hun nominatie.

Kunnen Niels Destadsbader en Regi, na hun aparte overwinningen de vorige jaren, nu samen een nieuwe trofee op hun naam schrijven? Of zal jong talent als The Starlings, Metejoor of Camille het beeldje kunnen verzilveren? Dit zijn de tien genomineerden:





Anders - Bazart

Vuurwerk - Camille

Ik denk te veel Isabelle A feat. Tim Akkerman

Rendez-vous - Metejoor & Emma Heesters

ASAP - Milow

De wereld draait voor jou - Niels Destadsbader & Regi

La di da - OLIVIA

Magic - The Starlings

Niemandsland - Tourist LeMC feat. Meskerem Mees

Sterker dan ooit - Willy Sommers

Bart Peeters en Siska Schoeters presenteren 'Radio 2 Zomerhit 2021' op zondag 15 augustus live vanuit Blankenberge en maken er samen met de genomineerden een groots, zomers en muzikaal feest van, dat live wordt uitgezonden op Eén. Ook dit jaar is het niet mogelijk om duizenden mensen te verwelkomen in Blankenberge, maar Radio 2 en Eén maken er een onvergetelijke editie van, met veel interactie met het publiek en vele initiatieven in aanloop naar de live-uitzending.



De stemming voor 'Radio 2 Zomerhit 2021' start op zaterdag 24 juli, Siska Schoeters geeft het startshot in 'De vijver van Siska'. Stemmen kan via radio2.be en de Radio 2-app tot zondag 15 augustus om 18.00 uur. Radio 2 Zomerhit is op zondag 15 augustus live te zien op Eén en de Radio 2-app, en te beluisteren op Radio 2. Tijdens die live-uitzending kan er nog worden gestemd via televoting.



Wie graag al in de juiste muzikale sfeer komt, kan trouwens vanaf 24 juli terecht op VRT NU, waar enkele vorige edities van 'Radio 2 Zomerhit' te bekijken zijn.



'Radio 2 Zomerhit Sun Sets'

Radio 2 telt deze zomer met tal van initiatieven al af naar 'Radio 2 Zomerhit'. Zo zijn er de gloednieuwe 'Radio 2 Zomerhit Sun Sets': van donderdag 22 tot en met vrijdag 23 juli kan je als Radio 2-luisteraar een Sun Set winnen van twee genomineerden. Meedoen is simpel: stuur via de Radio 2-app een foto van jouw Sun Set-plek (bijvoorbeeld terras of tuin) waar je zo'n concert wel ziet plaatsvinden. Met wat geluk komen twee genomineerde artiesten bij je langs voor een exclusief optreden. Radio 2 geeft in totaal vier Sun Sets weg, die ook te volgen zijn in de Radio 2-app. Wie wanneer zal optreden, wordt later bekend gemaakt.



De wedstrijd loopt van donderdag 22 tot en met vrijdag 23 juli, tussen die data maakt Radio 2 ook meteen de vier winnaars bekend. De Sun Sets zijn op zaterdag 24 juli, woensdag 28 juli, woensdag 4 augustus en zaterdag 7 augustus



Aftellen naar 'Radio 2 Zomerhit 2021'

Van maandag 2 tot en met zaterdag 14 augustus telt Radio 2 samen met de luisteraars af naar het live event. David Van Ooteghem ontvangt in de Radio 2 Zomerhit-studio op de dijk van Blankenberge alle genomineerden voor een gezellige babbel, en geeft dagelijks enkele exemplaren van de Radio 2 Zomerhit-CD weg.



Radio 2 Bene Bene

In de Radio 2 Bene Bene-stream hoor je vanaf maandag 2 augustus elke dag de favoriete zomerhits van een genomineerde artiest van deze editie. Radio 2 laat elke genomineerde grasduinen in het grote Zomerhit-archief. Elke dag om 16.00 uur hoor je de selectie van David Van Ooteghems gast uit Aftellen naar Radio 2 Zomerhit 2021.

Podcast



Radio 2 Zomerhit is dit jaar de inspiratie voor een gloednieuwe podcast. In tien afleveringen (één per genomineerde) gaat Radio 2 op zoek naar het verhaal achter het genomineerde nummer. Leuke anekdotes over de song, op zoek naar de inspiratie voor het nummer, wie werkte er allemaal mee …? In de podcast kom je alles te weten over de tien genomineerde nummers. De podcasts zijn vanaf maandag 2 augustus te beluisteren via de Radio 2-app en de bekende podcastplatformen.

Radio 2 Zomerhit, de strafste verhalen



Op zaterdag 7 en 14 augustus duikt David Van Ooteghem in de rijke Radio 2 Zomerhit-geschiedenis voor een uitzending met tal van anekdotes en straffe verhalen. Wie in Blankenberge is, kan een kijkje komen nemen aan de Radio 2-studio (ter hoogte van de Pier).



Radio 2 Zomerhit

Op zondag 15 augustus is het dan zover: 'Radio 2 Zomerhit 2021', te volgen op Radio 2 en op Eén. Deze dag kan er nog worden gestemd op de genomineerden via radio2.be en de Radio 2-app, tot 18.00 uur. Nadien kan er tijdens de liveshow nog gestemd worden via televoting.



Van 13.00 tot 23.00 uur volgen David Van Ooteghem en Daan Masset het muziekevenement op Radio 2. Zij nemen de luisteraars mee achter de schermen van deze editie van Radio 2 Zomerhit. En alle hoofdrolspelers van de avond (genomineerden, presentatoren, bekende gasten) komen bij hen langs in de studio. De liveshow van 'Radio 2 Zomerhit 2021' is vanaf 20.25 uur te zien op Eén en in de Radio 2-app, en te horen op Radio 2.