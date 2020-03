Dit zie je dit weekend bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor dit weekend, zaterdag 28 en zondag 29 maart, op een rijtje.

ZATERDAG 28 MAART

Highlights bij VTM:

Om 20.25 uur is er bij VTM de oscarwinnende avonturenfilm 'The Jungle Book', gebaseerd op de Disney-tekenfilm. Mowgli is een mensenkind dat door een familie van wolven is opgevoed. Wanneer tijger Shere Khan terugkeert in de jungle, ontdekt Mowgli dat hij niet langer welkom is en wordt hij gedwongen om zijn vertrouwde plek te verlaten.

Na een portie Disney, is er om 22.20 uur de Amerikaanse actiethriller 'Con Air' met acteur Nicolas Cage. Nadat Cameron zijn vrouw tijdens een gevecht beschermt, wordt hij voor moord veroordeeld. Na acht jaar wordt hij vrijgelaten en op een speciale vlucht naar huis geplaatst...

Highlights bij Vitaya:

Wie zin heeft in romantiek, zit goed bij Vitaya. Om 20.25 uur is er de film 'Never Been Kissed' met Drew Barrymore. Josie is een vijfentwintigjarige journaliste. Haar baas wil dat ze een undercoververhaal schrijft over de hedendaagse schoolgaande jeugd. Wanneer Josie verliefd wordt op de leraar die ze voor haar artikel stiekem filmt, komt ze voor een groot dilemma te staan.

Highlights bij VTM GO:

Actie, raadsels, spanning en romantiek. De Walter Presents-reeks 'Lifeline' omvat het allemaal. Na een harttransplantatie krijgt neurochirurg Alex plots vreemde visioenen. Hij raakt er al snel van overtuigd dat die iets te maken hebben met zijn orgaandonor Rodrigo.

ZONDAG 29 MAART

Highlights bij VTM:

Om het weekend af te sluiten, is er om 19.55 uur 'Blind Getrouwd'. De koppels wonen nu al een week samen. De huishoudens draaien op volle toeren, al blijft het voor sommigen een moeilijke evenwichtsoefening...

Aansluitend zendt VTM die avond om 21.00 uur de derde en vierde aflevering uit van de dramareeks 'Amigo's' uit. Vijf ex-gedetineerden die, eenmaal ze hun straf hebben uitgezeten, beginnen samen restaurant 'Amigo' in een oud bordeel.

Highlights bij Q2:

Om 20.00 uur is er het tweede deel van de 'Maze Runner'-saga: 'The Scorch Trials'. Nadat ze het Labyrint hebben overwonnen, wacht Thomas en de andere Gladers een nieuwe uitdaging: ze moeten op zoek gaan naar aanwijzingen over de mysterieuze en machtige organisatie WCKD.

Highlights bij VTM GO:

Voor wie na de uitzending van 'Blind Getrouwd' bij VTM nog meer te weten wil komen over de koppels is er om 21.05 uur de online talkshow 'Blind Getrouwd Naspel' bij VTM GO.

Vanwege de coronacrisis verhuizen Bab Buelens en Sean Dhondt naar de studio van het nieuwe VTM-programma 'Blijf In Uw Kot!'. Van daaruit Skypen ze met deelnemers Nick en Winnie en expert Filip Geelen.