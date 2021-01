Dit zie je dit voorjaar op Eén en Canvas

Dit zie je dit voorjaar op En en Canvas

Foto: Eén - © VRT 2021

Een nieuw jaar, een nieuw begin: En en Canvas kijken vooruit en zetten met veel enthousiasme 2021 in. Met nieuwe, bijzondere titels die de kijkers doen lachen, doen nadenken, of naar de keel grijpen, en met nieuwe seizoenen van gesmaakte programma's.

Dit voorjaar brengt Eén mensen samen rond sterke verhalen: verhalen die iedereen raken, die vertrouwd voelen of net bijzonder, verhalen over het gewone leven rondom ons.

Het wordt uitkijken naar nieuwigheden als 'De Kemping' met Tijs Vanneste, '#weetikveel' met Kobe Ilsen, en 'Dwars door de Middellandse Zee' met Arnout Hauben, naar sterke fictie van eigen bodem met 'Beau Séjour' en 'Dertigers', en naar het ontroerende 'En Toen Was Het Stil' met Lieve Blancquaert en een speciaal seizoen van 'Radio Gaga'.

Canvas maakt dit voorjaar heel wat bespreekbaar. Meer dan ooit komen delicate thema’s aan bod, in docureeksen zoals 'FC United' (racisme in het voetbal), 'Als Je Eens Wist' 2 (deze keer over partnergeweld) en 'Privacy & ik'. Verder kan de kijker blijven rekenen op zuivere actua en duiding in onder meer 'Terzake' en 'De Afspraak', en zet Canvas ook verder in op die andere sterkte: steengoede internationale content, zowel fictie ('Killing Eve 2', 'Fargo' en 'Your Honor') als non-fictie.

Eén in 2021

Eén brengt dit voorjaar het verhaal van ons allemaal: herkenbare verhalen die ons raken, waar we mee kunnen meeleven, die ons verrijken. Het net startte het nieuwe jaar al sterk met onder andere 'Reizen Waes: Vlaanderen' en nieuwe, korte fictiereeksen als 'We Moeten Eens Praten' en 'LEEF', die op veel bijval konden rekenen. Maar Eén heeft nog veel meer klaarstaan voor de Vlaming dit voorjaar.

Eén zorgt voor ontspanning met een laagje meer, zoals met de nieuwe titels 'De Kemping', 'De Wonderjaren' en 'Zorgen voor Mama'. Een speciaal seizoen van 'Radio Gaga' zorgt dit voorjaar voor ontroerende verhalen op Eén, en 'De Klas' geeft een blik op de leefwereld van middelbare scholieren. Arnout Hauben brengt boeiende geschiedenis zoals enkel hij dat kan in 'Dwars door de Middellandse Zee', en Kobe Ilsen gaat in het nieuwe '#weetikveel' op zoek naar verrassende weetjes over boeiende onderwerpen.

Het net blijft in het hier en nu staan en brengt wat er leeft bij de Vlaming. Zo staat Eén stil bij de de aanslagen van 22 maart 2016. Vijf jaar na de feiten blikt fotografe Lieve Blancquaert in de driedelige docureeks 'En Toen Was Het Stil' terug. De documentaire 'Salah' brengt dan weer het verhaal van Salah Abdeslam, van zijn jeugdjaren over zijn radicalisering tot zijn aandeel in de bloederige terreuraanslag. Daarnaast brengt het net een driedelige docureeks rond politicus Bart De Wever, die afgelopen jaar 50 werd. Nadat alle fans konden genieten van de kerstspecial van 'F.C. De Kampioenen', viert Eén de dertigste verjaardag van de voetbalploeg nog met een bijzondere documentaire.

Tot slot zet Eén – ook in deze bijzondere omstandigheden – Vlaamse fictie op de agenda. Zo pakt het net in januari al uit met vier bijzondere fictiereeksen die werden gemaakt in 2020, geen evident jaar: 'We Moeten Eens Praten', 'LEEF', 'Lockdown' en 'De Shaq'. Het is ook uitkijken naar het langverwachte tweede seizoen van 'Beau Séjour' en naar 'Dertigers'. Ook 'Thuis' is, na het vieren van zijn 25ste verjaardag, elke weekdag weer op post.

Canvas in 2021

Vroeg of laat kijk je Canvas. Dat blijft ook in het voorjaar van 2021 de no nonsense premisse die doorklinkt in het aanbod van de zender. Canvas sluit opnieuw geen compromissen als het over de selectie en de kwaliteit van zijn programma’s gaat.

De nieuwshonger van de Vlamingen was groot in het turbulente jaar 2020 en dat zal niet anders zijn in 2021. 'Terzake', 'De Afspraak' en 'De afspraak op Vrijdag' spelen daar volop en met succes op in. 'Vranckx' en 'De Ideale Wereld' doen dat ook, elk op hun eigen manier en met een andere kijk op de actualiteit.

De actualiteit wordt ook vandaag nog beheerst door corona. Om de zwaar getroffen culturele sector te steunen, gaat Canvas door met 'De Toots Sessies'. Er komt ook een extra aanbod rond de Vlaamse film naar aanleiding van het Filmfestival van Oostende en de uitreiking van de Ensors. Canvas zendt de uitreiking rechtstreeks uit op zaterdag 23 januari en diezelfde week is er op VRT NU dagelijks een aflevering van 'Cinema Canvas' over de Vlaamse film.

Canvas brengt ook cultuurdocumentaires van eigen bodem en coproducties. Zo is er Niemands meester, niemands knecht, een tweeluik over journalist, taalkunstenaar en 'enfant terrible' Johan Anthierens. In 'Revolutie in Indonesië' kijkt David Van Reybrouck met brede blik naar het dekolonisatieproces van de vroegere Nederlandse kolonie. 'Charlatan' is een driedelige documentaire over de Oostendse rocker Arno. Geert Mak presenteert de laatste tien afleveringen van zijn tweede reeks 'In Europa' (een coproductie van Canvas met VPRO) en er zijn documentaires over onder meer Roger Raveel, de Munt en Jan Van Eyck.

Canvas gaat moeilijke en delicate onderwerpen niet uit de weg. Ze worden bespreekbaar gemaakt met sterke verhalen en moedige getuigenissen. Dat bewijzen de nieuwe reeks 'Strafrechters' en het tweede seizoen van 'De Weekenden', waarmee het nieuwe jaar ondertussen al sterk van start is gegaan. Na de aangrijpende eerste reeks van Hilde Van Mieghem over kindermishandeling, komt er nu een vervolg op 'Als je eens wist…' met de focus op partnergeweld. In 'FC United' praten voetballers, coaches, scheidsrechters en bestuurders over racisme en (het gebrek aan) diversiteit in het Belgische voetbal. Tim Verheyden onderzoekt in 'Privacy en ik' hoe onze privacy, zeker in coronatijden, steeds meer in het gedrang komt door 'big data' en maatregelen van de overheid.

Verder blijft Canvas inzetten op ontspanning die nooit teleurstelt. Time well spent dus. Zo laat Canvas de Vlaamse tragikomische fictiereeks 'Albatros' voor het eerst met haar volle gewicht los op alle kijkers, ook op open net. De zender ging ook weer op zoek naar prestigieuze internationale fictie, topfilms en de beste internationale documentaires.

Met zo’n aanbod is het duidelijk: vroeg of laat kijk je Canvas, of dat nu op tv is of via VRT NU.



