Dit was Marathonradio 2021: je studeerde niet alleen!

Na 444 uur live radio maken, zit Marathonradio 2021 erop. Drie weken aan één stuk presenteerden MNM-dj's Peter Van de Veire, Dorianne Aussems en Esther Nwanu een non-stop radioprogramma boordevol studie- en ontspanningstips om blokkende studenten een hart onder de riem te steken.

Tijdens Marathonradio was de MNM-Discord dé place to be als MNMber. Meer dan 1500 jongeren kwamen er met elkaar én met MNM praten. MNM-dj’s Laura Govaerts en Sander Gillis bezochten de voorbije drie weken voor Marathonradio álle 300 Vlaamse gemeenten met hun Pauzemobiel.

MNM-dj Sander Gillis: 'Van het kleinste dorp tot de grootste stad: overal zijn mooie initiatieven om jongeren door de blok te helpen. Het was indrukwekkend om met eigen ogen te kunnen zien wat Vlaanderen allemaal doet voor studenten.'

MNM-dj's Laura Govaerts en Sander Gillis bezochten de voorbije drie weken voor Marathonradio álle 300 Vlaamse gemeenten met hun Pauzemobiel. Op vrijdag 25 juni eindigden ze hun tocht in Buggenhout, het geografische middelpunt van Vlaanderen. Hiermee is hun opzet geslaagd! De dj’s kwamen de studenten steunen. Letterlijk! Met de Pauzemobiel hielden ze halt in elke gemeente om de studerende student te steunen.

Steven Lemmens, nethoofd MNM: 'Met Marathonradio maken we al jaren traditiegetrouw radio vanuit het Radiohuis in Leuven. Dit jaar wilden we studenten ook tonen hoe hard we hen steunen, door naar hen toe te gaan. De Pauzemobiel houdt halt in àlle Vlaamse gemeenten en Brussel, om zo dicht mogelijk tot bij alle studerende Vlamingen te komen. Een marathon van drie weken en driehonderd gemeenten, maar dat is meer dan de moeite waard.'

MNM-dj Laura Govaerts: 'De pauzemobiel leefde echt bij mensen. Sander en ik hebben zoveel persoonlijke berichtjes gekregen met de vraag wanneer we in de stad of het dorp van de luisteraars waren. Het was zo tof om weer naar mensen toe te mogen gaan en om al die studenten in het echt te zien en te steunen.'

MNM-Discord

Tijdens Marathonradio was er een enorme interactie via Discord en de MNM-app.

Voor de jongste studenten was de MNM-Discord dé place to be als MNMber. Meer dan 1500 jongeren kwamen er met elkaar én met MNM praten. Luchtige babbels werden afgewisseld met het effectief helpen van mekaar bij vragen over de leerstof. Maar er was ook ruimte om samen te kijken naar de finale van 'Thuis' of het spelen van spelletjes. In totaal werden er zo'n 25 000 berichtjes gestuurd. Er werden in totaal ook meer dan 30 000 berichtjes naar de MNM-app verstuurd. De luisteraars hadden vooral nood aan steunplaten, studietips of een hart onder de riem.

Het Grote Pennenzakkenonderzoek

Dit jaar was het Marathonradio gadget een doorzichtige pennenzak. Superhandig voor tijdens de examens. MNM lanceerde ook een groot pennenzakkenonderzoek via de MNM-app en MNM.be. Meer dan 5000 jongeren, ouders en leerkrachten namen deel aan Het Grote Pennenzakkenonderzoek. Maar liefst 32% van de studenten houdt de traditie in eer en vindt het fijn om op het achterste 'tsjoepeke' van hun schrijfmiddel te sabbelen. Fluostiften tijdens het maken van samenvattingen is een ding. In 2021 hebben de pastelkleuren (61%) de overhand genomen en zijn de gewone flashy kleuren (39%) niet meer de ultieme favoriet.

Muzikale blokpauze

Studeren doe je nooit alleen! En dat werd dit jaar tijdens Marathonradio nog maar eens bewezen. Tijdens de examenperiode steunden niet alleen de MNM-dj's de studenten. Ook een heleboel artiesten en dj's maakten de studiepauzes iets aangenamer met pianoconcerten, live optredens en dj-sets. Maar liefst 49 artiesten kwamen langs in het Marathonradiohuis in Leuven.

Marathonradio 2021 in cijfers

- 19 dagen Marathonradio is goed voor 444 uur live radio.

- MNM-Discord was tijdens Marathonradio dé place to be als MNMber. Meer dan 1500 jongeren kwamen er met elkaar én met MNM praten. In totaal goed voor zo'n 25 000 berichtjes.

- Er werden in totaal meer dan 30 000 berichtjes naar de MNM-app verstuurd. De luisteraars hadden vooral nood aan steunplaten, studietips of een hart onder de riem met een 'Yes, we can!'.

- Maar liefst 49 artiesten kwamen langs in het Marathonradiohuis in Leuven en 99 BV’s kwamen mee radio maken.

- Meer dan 1700 jongeren probeerden een ticketje te bemachtigen voor één van de 9 Marathonradioconcerten. Door de coronamaatregelen mocht MNM slechts 25 luisteraars gelukkig maken om na lange tijd nog eens mee te wiebelen om livemuziek.

- Er werden in totaal 3000 foto’s genomen in de radiostudio en de Pauzemobiel.

- De MNM-dj’s draaiden in totaal 5000 platen, 'good 4 you' van Olivia Rodrigo, 'zitti e buoni' van Måneskin en 'de wereld draait voor jou' van Niels Destadsbader en Regi werden het meest gespeeld.

De Pauzemobiel in cijfers

- Er waren 42 live uitzendingen met de Pauzemobiel vanuit:

- Oostende, Heuvelland, Kortrijk, Maarkedal, Halle, Sint-Genesius-Rode, Bierbeek, Tongeren, Lommel, Mol, Kalmthout, Antwerpen, Blankenberge, Diksmuide, Staden, Roeselare, Wevelgem, Oudenaarde, Roosdaal, Etterbeek, Sint-Truiden, Oudsbergen, Hechtel-Eksel, Geel, Schoten, Edegem, Boom, Gent, Wingene, Lichtervelde, Ingelmunster, Aalst, Vilvoorde, Diepenbeek, Hasselt, Heusden-Zolder, Westerlo, Herentals, Vorselaar, Berlaar, Dendermonde, Lede, Destelbergen, Puurs-Sint-Amands en Buggenhout

- Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts gaf de Pauzemobiel voor sfeer een 12/10.

- 5 artiesten, Metejoor, Emmy D’Arc, Olivia, de Starlings en Chapter Two, speelden een akkoestisch concert aan de Pauzemobiel.

- Omdat Het Kan Soundsystem speelde de voorbije 3 weken 4 dj-sets. Hij zorgde dat de blokpauzes een echt feestje werden.

- Sander en Laura zorgden voor 6 sportpauzes. Ze gingen suppen, frisbeeën, speelden spikebal en Archery Tag (pijl en boog spel), en er was een Zumba en trampoline workout.

- Gemiddeld 20 pagina’s aan planning per dag, elke dag 7 redacteurs on the road en 3 mensen die alles regelen achter de schermen zorgden ervoor dat de Pauzemobiel een groot succes was.