Dit was de midseizoensspecial van 'Familie' - VIDEO

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Een mix van feelgood, intriges en drama stond vanavond centraal in de midseizoensspecial van 'Familie'. Lars (Krt Rogiers) triomfeerde in de dubbelaflevering en werd uitgeroepen tot CEO van Wolff & Bos. Daarnaast bleven er toch heel wat gebroken harten over.

Met een overtuigde 'ik hou van u' verklaarde runaway bride Viv (Ini Massez) dan toch haar liefde aan Benny (Roel Vanderstukken). Een emotioneel moment dat hem naar het hart greep, maar helaas onbeantwoord bleef. 'Ik kan het niet. Nu nog niet. Ik wil je geen pijn doen', luidde het antwoord.

Bekijk het fragment hier:

Ook tussen Hanne (Margot Hallemans) en Quinten (Maxime De Winne) bleven enkel gebroken harten over. De twee besloten een gesprek aan te gaan over hun toekomst, maar dat liep anders af dan verwacht. ''Ons' is voorbij. Het komt niet meer goed', stelde Hanne duidelijk. Een boodschap die duidelijk hard aankomt bij Quinten. Hij wil Hanne niet meer in de buurt van hun zoontje Gaston en leek aan het einde van de uitzending opnieuw naar de fles te grijpen...

Bekijk het fragment hier:

Dat het niet goed gaat met Amélie (Erika Van Tielen) is voor de 'Familie'-kijkers al een tijdje duidelijk. In de midseizoensspecial van vanavond kwam het in de Jan & Alleman tot een zoveelste ruzie tussen haar en Jonas (David Cantens). Een ruzie die helemaal uit de hand liep. Amélie stuikte kermend van de pijn in elkaar. Wat is er met haar aan de hand?

Bekijk het fragment hier:

Familie: elke weekdag om 20.00 uur bij VTM.