Dit moet je weten over 'Sara', terug op VTM

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Geen 'Familie' en 'Thuis' meer. Het wordt wennen voor de trouwe soapfans. Maar VTM heeft met de telenovelle 'Sara' de perfecte vervanger uit de archieven gehaald. Klaar voor een portie dromen en romantiek? Dit moet je allemaal weten over het moderne sprookje 'Sara'.

Met 'Sara' bracht VTM in 2007 een sprankelende en hedendaagse telenovela op de buis, met vlotte en geestige dialogen en sterke acteerprestaties door het kruim van acterend Vlaanderen. Het vertrouwen bij de start was dan ook groot dat 'Sara' jong en oud 200 afleveringen ging boeien. En dat was ook het geval. Vlaanderen smulde van de avonturen van 'Sara De Roose', een jonge vrouw aan het begin van haar leven.



Nu de VTM-soap 'Familie' vroegtijdig sneuvelt door de coronacrisis, krijgt Vlaanderen opnieuw de kans om 'Sara' te (her)ontdekken. Alvast een vooruitblik!



Soms komen dromen uit...

'Sara' is het verhaal van Sara De Roose, een jonge vrouw van bescheiden afkomst. Ze is een briljante economiste met een hart van goud. Sara's grootste nadeel is dat ze niet echt opvalt. Niemand kijkt naar haar. Ze heeft aan den lijve ondervonden dat romantiek voor haar alleen iets is om van te dromen.



Alles verandert wanneer ze op zekere dag gaat solliciteren bij een groot modebedrijf in Antwerpen. Daar ontmoet ze Simon Van Wijck, de zoon van de directeur, op wie ze op slag verliefd wordt. Omdat ze net een reeks mislukte sollicitaties achter de rug heeft, aanvaardt ze in het modebedrijf een job, ver onder haar niveau. Maar zo is ze dicht bij haar baas, Simon. Die heeft echter nauwelijks oog voor haar.



Als ze bewijst hoeveel ze in haar mars heeft, krijgt ze promotie na promotie. Ze voorziet Simon immers van schitterende ideeën en van dekmantels voor zijn scharrels die hij voor zijn verloofde verborgen wil houden. Door de harde strijd tussen Simon en zijn rivaal Alexander, staat het modehuis constant op wankele poten.



Het is Sara die het bedrijf meer dan eens van de ondergang redt. En zelfs al ziet Simon na verloop van tijd in dat Sara de meest bekwame medewerker is, voor de vrouw in haar blijft hij blind. In haar kleine kantoor droomt Sara ondertussen van een leven vol geluk, liefde en romantiek.



Tegen alle verwachtingen in zal dit lelijke meisje in de glamourwereld successen oogsten waarop niemand ooit had gerekend. Maar voor haarzelf staat er meer op het spel als ze op zekere dag beslist haar droom waar te maken en voor de liefde van haar leven te gaan.



'Sara' is een modern sprookje over een lelijk eendje dat verandert in een mooie zwaan. Want soms, soms komen dromen uit...

'Sara' start op vrijdag 24 april meteen na 'Familie' om 20.35 uur met een dubbelaflevering en gaat vanaf maandag 27 april verder met een dagelijkse aflevering om 20.00 uur, telkens op VTM.









Lees ook: