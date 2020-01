Disney+ pas deze zomer in België

Disney+ pas deze zomer in BelgiŽ

De streamingdienst van Disney, Disney+, komt pas deze zomer naar ons land. Via dat platform biedt Disney verschillende populaire titels aan, zoals Star Wars en 'High School Musical'.

Momenteel is Nederland het enige Europese land waar kijkers al toegang hebben tot Disney+. Voor de rest is het platform enkel beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Na één dag telde Disney+ al meer dan 10 miljoen gebruikers in die drie landen.

Vanaf 24 maart komt de dienst naar een groot deel van Europa zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje, maar in België moeten we wachten tot de zomer.



Een jaarabonnement op Disney+ kost 69,99 euro. Per maand betaal je 6,99 euro.



Bron: VRT NWS