Dinsdag een unieke blik op de comeback van Remco Evenepoel in 'Remco'

Remco Evenepoel is terug in het wielerpeloton. Exact 266 dagen na zijn val in de Ronde van Lombardije maakte hij zijn rentree in de Ronde van Italië. Het was een lange weg terug en de comeback in de Giro was meeslepend.

Op dinsdag 1 juni brengt VTM een unieke blik op de terugkeer van Evenepoel in 'Remco'.



Op 15 augustus 2020 kwam er een abrupt einde aan de opmars van Remco Evenepoel als wielrenner tijdens de Ronde van Lombardije. In de afdaling van de Muro di Sormano kwam hij zwaar ten val. Hij werd afgevoerd met een bekkenbreuk en een lange weg terug kondigde zich aan. Een ploeg van VTM volgde Evenepoel tijdens zijn revalidatie. De sessies bij de kinesist, de eerste training op de fiets, de inspanningstests, de oefenstage op Tenerife en een laatste trainingsperiode in de Ardennen vlak voor de Ronde van Italië om zijn tijdritpositie af te stellen: het waren allemaal stappen in een lang proces om opnieuw 100% fit te worden. En dan was er 8 mei 2021: de openingstijdrit van de Ronde van Italië met Evenepoel aan de start. Er was de droom om de leiderstrui te veroveren. Remco’s ouders volgden zijn eerste tijdrit en eerste afdalingen in een wedstrijd. De verwachtingen van de buitenwereld waren hoog. Evenepoel deed het goed, maar Egan Bernal was beter. Hij loste Evenepoel op de Campo Felice en reed hem verder op achterstand richting Montalcino en tijdens de beklimming van de Monte Zoncolan. Een val in de zeventiende rit van Canazei naar Sega di Ala leidde tot een opgave. Hoe beleefde Evenepoel zijn comeback in de Giro? 'Remco', een documentaire met een unieke blik achter de schermen bij een sportieve rentree waar de hele wielerwereld naar uitkeek, dinsdag 1 juni om 20.40 uur bij VTM. Deze documentaire is ook te (her)bekijken op VTM GO.