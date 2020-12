Dina Tersago presenteert nieuw programma 'Huis Gemaakt' bij VTM

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Een eigen huis kopen, het wordt voor jonge koppels alsmaar moeilijker. En dat terwijl er in Vlaanderen heel wat verborgen parels staan te wachten om door verbouwers onder handen genomen te worden.

VTM helpt hen binnenkort een handje in het gloednieuwe programma 'Huis Gemaakt'. Onder het motto 'verbouw een huis en win een thuis' halen jonge koppels in het programma hun beste verbouwskills boven om een absolute droomprijs in de wacht te slepen: een eigen huis. Dina Tersago wordt de host van 'Huis Gemaakt' en begeleidt de jonge koppels tijdens hun verbouwingen.

'Je kan er niet omheen dat jonge koppels vandaag de dag minder mogelijkheden hebben om hun eigen nestje te bouwen', aldus Dina Tersago. 'Vastgoed wordt alsmaar duurder. Tegelijk staan er in Vlaanderen zo’n 60.000 panden leeg. Daar wil 'Huis Gemaakt' een handje bij helpen. Ik kijk er enorm naar uit om met jonge koppels dit avontuur tegemoet te gaan en om samen met hen misschien wel hun ultieme droom waar te maken. Bouwen en verbouwen heeft me altijd al geboeid, ook ons eigen huis heb ik eigenhandig mee helpen verbouwen. Ik weet dus als geen ander wat de koppels te wachten staat (knipoog).'

De opnames van 'Huis Gemaakt' zijn op dit moment volop aan de gang op verschillende locaties in Vlaanderen. Enkele leegstaande vastgoedparels worden er de komende tijd door de verbouwers onder handen genomen. De koppels gaan de strijd aan met elkaar om elk een verschillend, fascinerend huis van onder tot boven te verbouwen met duurzaamheid als uitgangspunt. Uiteindelijk krijgt één koppel hun droomhuis ook echt cadeau.

Welke koppels de strijd aangaan met elkaar, wordt later bekendgemaakt. 'Huis Gemaakt' zal in het voorjaar van 2021 te zien zijn bij VTM.