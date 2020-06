Deze zomer klinkt als muziek bij Eén

Deze zomer klinkt als muziek bij En

Deze zomer valt er op En volop te genieten van muziek van eigen bodem. Wie aan de zomer denkt, denkt vaak ook aan muziek - helaas kunnen door de coronamaatregelen veel muziekfestivals en concerten niet doorgaan, met grote gevolgen voor de muzieksector.

Eén wil de artiesten een hart onder de riem steken en liefhebbers van muziek van eigen bodem wat troost bieden, want er is goed nieuws: deze zomer zijn zowel 'Vlaanderen Feest' op 11 juli als 'Radio 2 Zomerhit' in aangepaste formules te zien op Eén. Daarnaast zendt het net vanaf 6 juli het nieuwe programma 'De Playlist' uit, waarin elke weekdag een artiest van bij ons zijn of haar playlist van favoriete nummers voorstelt uit het rijke VRT-archief, doorspekt met eigen anekdotes en persoonlijke herinneringen.

'De Playlist'

In elke aflevering van 'De Playlist' komt een artiest van eigen bodem aan het woord en deelt die een playlist van favoriete nummers, samen met muzikale anekdotes en eigen herinneringen. De artiest neemt de kijkers mee op een reis door het muzikale VRT-archief - van fragmenten uit 'Peter Live', 'De MIA's', 'De Muziekdoos', 'Eurosong', 'Van Gils & Gasten' en 'Zomerhit', tot optredens uit 'Hitring', 'Mike aan Zee', 'De Laatste Show', 'Vlaanderen Feest', 'Hitkracht', 'Nekka Nacht' en 'Café Corsari', alles kan - aan de hand van persoonlijke verhalen. De artiest vertelt over zijn favoriete zangers en nummers uit eigen land, deelt muzikale jeugdherinneringen, vertelt over artiesten waar hij naar opkijkt, verklapt wat hij de beste artiest van bij ons vindt, naar welke muziek hij vandaag graag luistert ...

In 'De Playlist' delen in totaal 40 artiesten hun favoriete playlist en verhalen. Zo zorgt Eén deze zomer voor een dagelijkse portie muziek van hier, en kan het publiek genieten van de favorieten van hun eigen favoriete artiesten. Delen al zeker hun playlist: Regi, Niels Destadsbader, Jelle Cleymans, Milo Meskens, Belle Perez, Stan Van Samang, The Starlings, Walter Grootaers, Ibe, Christoff, Matthias Vergels, Jef Neve, Pommelien Thijs van #LikeMe, Olivia Trappeniers, Milow, Brahim, Gene Thomas, Flip Kowlier, Clouseau, Dana Winner, Kristel Verbeke, Peter Van Laet, Brihang, Noémie Wolfs, Natalia, Alex Callier en Sergio.

'De Playlist', vanaf 6 juli elke weekdag om 17.30 uur op Eén.

'Vlaanderen Feest'

Ook deze zomer viert Eén de Vlaamse feestdag op 11 juli met een show vol artiesten en muziek van eigen bodem. Het grote publieksevent kan dit jaar niet doorgaan, maar zowel Eén als Antwerpen zetten ook nu hun schouders onder een muzikale televisie-show en speciale editie van 'Vlaanderen Feest', die op voorhand zal worden opgenomen. Vanuit een geheime locatie in Antwerpen presenteert gastheer Peter Van de Veire deze show bomvol artiesten en muziek van hier. Samen met artiesten als Clouseau, #LikeMe, Cleymans & Van Geel, Snelle, Gene Thomas, Niels Destadsbader, Lindsay, Lisa & Sasha, The Starlings, Bart Peeters, Wim Soutaer, Regi feat. Jake Reese en OT maakt hij er een heerlijk muziekfeest van.

Will Tura wordt deze zomer 80 en viert deze bijzondere verjaardag alvast tijdens 'Vlaanderen Feest' met Peter, de collega-artiesten en uiteraard door te doen wat hij het liefste doet: muziek maken en optreden.

'Vlaanderen Feest', zaterdag 11 juli om 20.15 uur te zien op Eén.

'Radio 2 Zomerhit'

En er is nog meer goed nieuws, want ook voor 'Radio 2 Zomerhit' is er een manier gevonden om de show te laten doorgaan, rekening houdend met de corona-maatregelen. De afgelopen jaren werd de liveshow in Blankenberge bijgewoond door duizenden mensen ter plaatse. Dit jaar zal 'Zomerhit' geen massa-evenement zijn, maar bouwen gastheer Bart Peeters en gastvrouw Siska Schoeters met de tien genomineerden een feestje vanop een andere locatie in Blankenberge. De kijkers kunnen thuis alles volgen en hun stem uitbrengen voor dé Zomerhit.

Voor wie niet kan wachten tot 16 augustus, telt Radio 2 zelf al vanaf maandag 3 augustus elke dag af naar 'Zomerhit' in het speciale programma 'Aftellen naar Zomerhit' met David Van Ooteghem.

'Radio 2 Zomerhit', zondag 16 augustus te zien op Eén.