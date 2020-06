Deze twee 'Thuis'-personages hoeven geen afstand te houden

Foto: Eén - © VRT 2019

Sinds kort vinden de opnames van de populaire En-soap 'Thuis' opnieuw plaats, weliswaar met respect voor de geldende veiligheidsmaatregelen en de afstand van anderhalve meter tussen acteurs. Al hoeft niet iedereen zich daaraan te houden.

Acteurs Katrien De Becker, Tania in de serie, en Pieter Jan De Paepe, die voorlopig nog geen naam heeft in 'Thuis', hoeven de regels niet zo strikt te volgen. De reden daarvoor is dat ze tot dezelfde bubbel horen. De Paepe is namelijk de stiefzoon van De Becker. Omdat de twee in hetzelfde huis wonen, kunnen ze op de set van 'Thuis' dus gewoon contact met elkaar hebben.



Bron: Het Laatste Nieuws