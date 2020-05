Deze antwoorden geven de 'Thuis'-acteurs op de gekste kijkersvragen

Foto: Eén © VRT 2020

Ook de acteurs van 'Thuis' zitten nog altijd opgesloten in hun kot. Maar ze vergeten de trouwe fans van de En-soap niet. Ook zonder dagelijkse uitzending blijven de gekste kijkersvragen naar boven komen. En de acteurs geven graag een antwoord...

Na de onverwachte dubbelaflevering van 'Thuis' zijn er massaal veel vragen binnengekomen over wat er gaat gebeuren. De acteurs doen hun best om deze zo goed (of slecht) als mogelijk te beantwoorden. Op wie valt Joren nu eigenlijk? En heeft Rosa Jacques echt vermoord? Omdat samen gissen over het vervolg gewoon zoveel leuker is dan alleen!



Lees ook: