Deze 2 kandidaten vervangen Jan Verheyen en Jeroen Perceval in 'De Slimste Mens Ter Wereld'

Zowel regisseur Jan Verheyen als zijn collega acteur-regisseur Jeroen Perceval zien af van hun deelname aan 'De Slimste Mens Ter Wereld'. Om persoonlijke redenen haken zij af, meldt VIER vandaag. En zo komen er 2 plaatsen vrij...

Aalstenaar en internetfenomeen Jonas Van Boxstael (34) is één van de twee nieuwkomers. Op Youtube bekend als 'Bockie de Repper'. Jonas duikt volgende week al op in 'De Slimste Mens Ter Wereld'.



De tweede nieuwkomer is tv-maker Tess Uytterhoeven (35). Net als haar vader werkt ze bij Woestijnvis en maakte ze o.a. 'Ooit Vrij' voor VIER.



