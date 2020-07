De zomer van 2020 bij Nostalgie: What A Summer Feeling!

Straffe start van de zomer bij Nostalgie! Met de 'Summer Feeling Top 1000' bewezen de luisteraars én DJ's nogmaals dat je met de juiste (of foute) zomerhits een instant Summer Feeling kan krijgen.

En vanaf zaterdag 4 juli schrijft Nostalgie samen met de luisteraars aan de 'Summer Stories', een mix van herinneringen rond muziek en verschillende thema’s en we schenken elke week ook nieuwe herinneringen weg!

'Summer Stories': de mooiste zomerherinneringen en de zomer van toen

Vanaf 4 juli gaat Nostalgie op zoek naar de fijnste zomer- en vakantie-herinneringen van de luisteraars. Alle mogelijke thema’s passeren de revue. Van vakantieliefdes tot reizen, zonsondergangen, festivalmomenten en foute souvenirs. Ook bekende landgenoten en artiesten brengen hun verhaal: Jean Blaute, Tine Embrechts, Iante Tavernier, Marc Herremans, Pieter Aspe, Jani Kazaltsis… je hoort hun Summer Stories bij Nostalgie. Dat wordt heerlijk wegdromen.

In 'De Zomer van Toen' duikt Domi elke avond van 19.00 tot 21.00 uur terug in de zomerse hitparades van vroeger. Hij brengt die zomers helemaal terug tot leven met de beste classics, nieuwtjes en weetjes van toen. De ideale mix dus om te bekomen van een hele dag dansen, zweten en zomeren.

Deel ook jouw 'Summer Stories' en maak kans op een geweldige nieuwe herinnering: een ballonvaart met de spiksplinternieuwe Nostalgie Luchtballon.

Je leest er alles over op de nieuwe nostalgie.be of in de nieuwe app.