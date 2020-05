De zomer is in aantocht: Adriaan Van den Hoof is terug met 'Switch'

Foto: Eén - © VRT/Panenka 2020

Op maandag 15 juni verklaart En de zomer officieel voor geopend, want dan keert Adriaan Van den Hoof terug met het populaire 'Switch', de quiz zonder punten.

Adriaan, de ploeg en de kandidaten kijken er dit jaar nóg meer naar uit om van 'Switch' het hoogtepunt van de zomer te maken. Aan de geslaagde formule wordt niet geraakt: de vijf kandidaten strijden een hele week lang voor de hoogste plaats. De volgorde van de kandidaten geeft als vanouds de tussenstand weer. Door juiste antwoorden te geven, strijden de kandidaten om op de eerste plaats te raken. Want bij een juist antwoord 'switchen' ze van plaats met een tegenkandidaat in een hogere positie. Wie aan het einde van de aflevering op nummer één staat, doet in de finale een gooi naar de pot van 1.000 euro. Niet getreurd als hij of zij niet wint, want dan wordt het prijzengeld overgedragen naar de volgende aflevering.

Switchen met alle veiligheidsmaatregelen

Switchen met de nodige afstand tussen de kandidaten? Dat kan zeker. Voor de opnames wordt dit jaar rekening gehouden met extra veiligheidsvoorschriften. De kandidaten worden van elkaar gescheiden door plexiglas en blijven zo op een veilige afstand van elkaar. Afdrukken doen ze met een draadloze knop die ze bij zich houden. Ook het wisselen van plaats, oftewel de corona-choreografie, gebeurt met de nodige afstand.

Ook 'Switch' kijken gebeurt op een veilige manier. Afhankelijk van de beslissing van de veiligheidsraad op woensdag 3 juni, zal onder strenge voorwaarden terug publiek worden toelaten. Al deze maatregelen worden genomen in overleg met de Preventiedienst van de VRT.

Speel zelf mee via de 'Switch'-app

Een ander hoogtepunt van de zomer wordt ongetwijfeld de terugkeer van de razend spannende Switch Game. Mensen kunnen zichzelf en hun vrienden uitdagen om een potje te Switchen, zelfs vanuit hun kot. Bovendien kan iedereen overdag al de finale spelen die pas 's avonds wordt uitgezonden, en daarbij kans maken op een fijne prijs.

'Switch' is een programma van Panenka voor Eén.

'Switch', vanaf maandag 15 juni van maandag tot en met vrijdag om 20.10 uur op Eén.