De zes reisgenoten blikken terug op hun avontuur in special van 'Down the Road'

Foto: Eén - © VRT 2020

Voor iedereen die 'Down the Road' heeft gemist, heeft En goed nieuws: op zondag 14 juni blikken de zes reisgenoten nog eens terug op hun fantastisch avontuur in een speciale aflevering.

De derde 'Down the Road'-reis was een emotionele rollercoaster vol verlegde grenzen, nieuwe vriendschappen, af en toe wat drama en vooral veel liefde.

Sophie, Brenda, Gitte, Jaimie, Stijn en Peter trokken een jaar geleden samen met Dieter Coppens en begeleidster Saar helemaal van het platteland van Spanje tot in de woestijn van Marokko en maakten er kennis met nieuwe culturen, bijzonder eten, uitdagende activiteiten. Heel Vlaanderen leefde mee met hun avonturen. Intussen is er heel wat veranderd voor de groep sinds ze vorig jaar op het vliegtuig stapten… Een tijd geleden kwam de groep samen om nog een keer terug te blikken en herinneringen op te halen.

Zo werden Jaimie en Sophie na de reis een koppel, en zijn ze nog altijd heel gelukkig samen. Tijdens Down the road was Jaimie op zoek naar een lief en hij probeerde het bij de drie meisjes die mee op pad waren - zonder succes. Na hun thuiskomst schoot Cupido echter wel raak tussen Jaimie en Sophie:

Sophie: 'Ik ben verliefd geworden op Jaimie en ik zie hem heel graag. Uiteindelijk heeft Jaimie de ware liefde gevonden. En ik ben heel blij dat ik tijdens Down the road een lief gevonden heb.'

Jaimie: 'En ik ben ook smoorverliefd op mijn Sophietje. Ik ga voor haar zorgen alsof ze koningin Mathilde is.'

Voor Brenda was het alleen wonen tijdens 'Down the Road' een echte openbaring. Zij zou graag de stap naar zelfstandig begeleid wonen willen zetten:

'Ik voel voor mijzelf dat ik er echt klaar voor ben en mijn ouders hebben gezien dat ik het kan.'

Stijn liet zich vooral opmerken door zijn levenswijsheid. Hij was een luisterend oor voor Peter toen die vertelde dat hij homo is, en hij troostte Jaimie meermaals wanneer het misliep op amoureus vlak:

'Ik had liefdescoach moeten worden. Zoals een Cupido met pijl en boog.'

Special van 'Down the Road', zondag 14 juni om 20.15 uur op Eén.