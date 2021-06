De winnaars van 'Popquiz' zijn gekend!

Vanavond streden de twee beste teams voor de felbegeerde golden tickets in de ultieme finale van 'Popquiz'. Het werd een spannende nek-aan-nekrace die pas bij de laatste vraag een apotheose kende en de twee doctoraatstudenten Ben (26, Gent) en Sarah (28, Gent) de overwinning bezorgde.

Het was matchpoint bij de laatste ronde 'Korte liedjes duren niet lang'. Hier moeten de kandidaten zo snel mogelijk het lied herkennen dat ze te horen krijgen. Finalisten Renée en Yo-Mara drukten als eersten af en dachten dat Waterloo van Abba werd gespeeld, maar dat was een fout antwoord. Ben en Sarah herkenden Heroes van David Bowie, en dat leverde hen meteen het laatste punt én de overwinning van de finale op.

Presentator Matthijs van Nieuwkerk: 'Jullie waren gewoon fantàstische kandidaten! Dit zijn de golden tickets. Hoeveel keer gaan jullie er gebruik van maken?' 'Meerdere keren per week', antwoordt Ben. Bovenaan het lijstje van Ben staat Travis Scott. Sarah zoekt het minder ver: zij wil graag een concert meepikken van Marco Borsato. Met hun golden ticket krijgen Ben en Sarah toegang tot de beste plaatsen voor alle concerten en festivals in het hele land, een jaar lang, uitverkocht of niet.

