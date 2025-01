De winnaars van 'De Nieuwe Lichting 2025': Een volledig vrouwelijke lichting!

De Studio Brussel-luisteraars hebben Alice Mae, Kaat Van Stralen en Uwase uitgeroepen tot 'De Nieuwe Lichting 2025'. Meer dan duizend beloftevolle artiesten en bands schreven zich in voor de 13de editie van de jaarlijkse muziekwedstrijd voor nieuw lokaal muzikaal talent. Deze drie winnaars kregen de meeste stemmen van de luisteraars en de jury en veroveren nu al de Belgische muziekscène.

Voor het eerst in de geschiedenis van de wedstrijd bestaat De Nieuwe Lichting uit een volledig vrouwelijke lichting winnaars. De spannende finale in de Beursschouwburg in Brussel was live te volgen op de radio en op het Studio Brussel-kanaal op VRT MAX.



Uit de meer dan duizend opkomende artiesten en bands selecteerde Studio Brussel met de hulp van een professionele jury, waaronder Thibault Christiaensen (Equal Idiots), Marie Van Uytvanck (Kids with Buns), Faisal Chatar en Jeroen De Pessemier (The Subs) de negen finalisten. De finalisten waren uitgebreid te horen op de radio. Luisteraars konden een week lang stemmen op hun favorieten.



Zonet maakten Eva De Roo en Thibault Cristiaensen de drie winnaars bekend tijdens een live finale vanuit Brussel, de gaststad waar Studio Brussel tijdens de Week van de Belgische muziek radio maakt. De drie winnaars vormen samen De Nieuwe Lichting 2025 van Studio Brussel en treden in de voetsporen van onder andere Brihang, Tamino, Equal Idiots, Sylvie Kreusch, Portland en Ise. De drie winnaars winnen airplay op Studio Brussel, prijken op de cover van Knack Focus en krijgen professioneel advies van VI.BE.



Iris Wyckmans, muziekcoördinator Studio Brussel: “De Nieuwe Lichting is uitgegroeid tot een vaste waarde in het ondersteunen van opkomende artiesten binnen de Belgische muziekscène. De passie en het talent van de artiesten verdienen ook een breed publiek, en Studio Brussel staat mee klaar om hen dat essentiële duwtje in de rug te geven voor een vliegende start van hun muzikale avontuur.”



De winnaars



Alice Mae – ‘Better Ways’ (Ninove)

Alice Mae is de muzikale uitlaatklep van, opgelet: Alexia D'hertoge-Martinez. Klinkt adellijk, maar Alexia komt gewoon uit Ninove, waar ze zich recent liet omringen door vier extra muzikanten om live nog meer impact te maken als Alice Mae. Ze maakt al sinds haar 14de eigen nummers en ziet haar muziek als dé ultieme vorm van expressie. Zelf is Alice Mae maar op het randje een ‘nineties-kid’ te noemen (geboren in ‘99), maar haar sound is doorspekt met de klanken die ze leerde kennen dankzij de cd-collectie van haar ouders. Dat laatste is ook te horen op haar nummer 'Better Ways', waarin ze op de tonen van een zinderende gitaar haar frustraties eruit lijkt te schreeuwen. Onze jury was na één ademstoot overtuigd van deze, en we quoten de jury: “oorwurm die dagen is blijven hangen.”



Kaat Van Stralen ​ – ‘Stop Met Wenen’ (Aarschot)

Dat er in Aarschot tuig rondloopt, is bij deze bevestigd, want: Kaat Van Stralen brengt haar mening op de klanken van de punk. Je zou het kunnen omschrijven als kleinkunst 2.0: alsof je de platencollectie van je nonkel door een kapotte versterker jaagt. Kaat is dreigend, agressief en theatraal, maar steeds herkenbaar. In haar nummer ‘Stop Met Wenen’ schreeuwt ze: “ik heb ook recht, ik heb ook woorden - ik zeg gewoon alles met majeur zeven akkoorden” en dat is eraan te horen. Jurylid Faisal heeft er meteen z’n favoriet mee gehoord: “Kaat Van Stralen heeft een energie die duidelijk enkel Kaat Van Stralen kan brengen én teksten die overtuigen!”. Live staat ze trouwens met een hele band op het podium, waardoor die woorden enkel maar harder zullen binnenkomen.



Uwase – ‘Pedestal' (Brussel)

De Brusselse Uwase gaat steeds op zoek naar haar eigen kleine universum in de wereld van de muziek. Een universum waar ze als kind al kon verdwalen en waarin ze zich de laatste jaren volop heeft verdiept. Zo klonk haar zachte stem al in de Botanique, tussen de line-up van We Are Open én stond Uwase de dag voor de finale zelfs in de Ancienne Belgique. De 24-jarige Uwase weet dus duidelijk al een langere tijd mensen te overtuigen met haar dromerige sound. Voor 'Pedestal' kreeg ze zelfs Jasper Segers, die we kennen van bij Sylvie Kreusch, zo ver om met haar samen te werken. Voor jurylid Marie Van Uytvanck zit de kracht ‘m in de slimme, lieve melodieën en sterk geschreven tekst die het nummer het heerlijke gevoel geven alsof “je iemand nieuw leert kennen, maar meteen voelt dat je voor elkaar bent voorbestemd”.