De Willy Chalet is terug: een week vol live radio en intieme huiskamerconcerten

Het wordt een kerst om naar uit te kijken, al begint het feest dit jaar al vroeg bij Willy. Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 december verruilen de dj's hun vertrouwde studio voor een gloednieuwe chalet in de Ardennen.

Een week lang wonen ze samen en maken ze van 7.00 tot 21.00 uur live radio vanuit deze unieke setting. Maar dat is niet alles: als hoogtepunt van de dag wordt de chalet iedere avond omgetoverd tot een intieme concertzaal met exclusieve optredens van topartiesten als DAAN, Amenra, Hooverphonic en Novastar.

Willy-dj Sien Wynants: 'Bij Willy geven we onze luisteraars het hele jaar door de beste muziek, maar met kerst voegen we daar iets extra speciaals aan toe: de Willy Chalet. Eén gelukkige luisteraar krijgt de sleutel en mag samen met 17 vrienden kerst vieren op de ultieme droomlocatie met sportzaal, zwembad, mega-keuken, noem maar op. De perfecte plek voor de mooiste kerst, toch? Maar voor we die sleutel echt overhandigen, testen wij zelf eerst of de chalet wel feestbestendig is. Ik hoop dat het feest van de vorige avond wel is afgerond als wij aan de ochtendshow starten (lacht).'

Muziek is – zoals altijd bij Willy – het kloppende hart van de week. Elke avond neemt een artiest het kleine podium over voor een exclusief optreden. De artiest die de mooiste week van het jaar mag aftrappen, is belpopicoon Daan Stuyven. Hij komt op maandag 9 december langs en brengt ook zijn nieuwe album ‘Space’ live. Op dinsdag 10 december brengt doommetal band Amenra, bekend voor hun intense optredens, een bijzondere akoestische set. Woensdag 11 december komen Geike Arnaert, Alex Callier en Raymond Geerts van Hooverphonic langs en Novastar sluit de week af met een huiskamerconcert op donderdag 12 december. Elke avond mogen 20 luisteraars in de chalet aanschuiven voor een exclusieve beleving op de eerste rij.

Vrijdag wordt niet alleen het afscheid van de chalet, maar ook het moment waarop een gelukkige luisteraar de sleutel kan winnen. Deze winnaar mag kerst doorbrengen in de chalet, samen met maar liefst 17 vrienden. Willy-dj's Sien Wynants en Wim Oosterlinck strijden de hele week in verschillende challenges. Luisteraars moeten voorspellen wie er wint en hoe lang ze over de opdracht doen om zich te kwalificeren voor de allesbeslissende finale op vrijdag. De winnaar krijgt een kerstervaring in de chalet, met alles erop en eraan.

Het ultieme metalfeest op kerstavond met de 'Staalhard 100'

Op zondag 24 december draait Willy traditiegetrouw geen kerstklassiekers, maar gaat de zender volledig los met de vijfde editie van de 'Staalhard 100'. Headbangen gegarandeerd, want Andries Beckers krijgt opnieuw het gezelschap van Alex Agnew. Samen tellen ze de 100 beste metalplaten aller tijden af. Stemmen kan binnenkort via willy.radio en de Willy app.

