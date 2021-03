'De Wereld van Sofie' lanceert Fancy Friday

Bijna een jaar geleden werd de eerste lockdown afgekondigd. Sindsdien is ons sociale leven sterk ingeperkt. Stilaan is er zicht op beterschap, maar het duurt nog even.

Om de goede moed erin te houden lanceert 'De Wereld van Sofie' aanstaande vrijdag 12 maart Fancy Friday. Een dag waar we ons allemaal nog eens opkleden, piekfijn met alles erop en eraan. Zelfs als we naar de bakker of de doe-het-zelfzaak gaan.

Sofie Lemaire broedde al langer op het idee. En toen luisteraar Patrica haar vorige week vrijdag iets gelijkaardigs voorstelde, was de boot vertrokken. 'Dress up in plaats van dress down', zo verwoordde Patricia het.

Sofie Lemaire: 'Ik vond Patricia's idee onmiddellijk een goed idee. Vrijdag vieren we één jaar corona: da’s één jaar zonder communies, huwelijken, familiefeesten, fuiven en festivals. Zonder reden om onze goeie broek en onze blinkendste schoenen nog eens boven te halen. Waarom die droeve verjaardag niet enige luister bijzetten, door ons met zijn allen feestelijk op te kleden, een kleine daad van mentaal verzet?'

Ook Eén doet mee met Fancy Friday. Linde Merckpoel hoorde de oproep van Radio 1 en sprong Sofie Lemaire meteen bij. In haar video roept Linde iedereen op om op vrijdag nog eens wat moois uit de kast te halen en zo de dag in stijl te vieren.

[video]

Ook de andere VRT-netten, zoals Radio 2 en Studio Brussel doen mee.

Meedoen?

De instructies: leg donderdagavond alvast je mooiste kleren klaar. Vrijdagochtend trek je ze aan en na de doortocht in de badkamer neem je een foto van jezelf waar je ook bent die dag: thuis, op straat, in de parkeergarage of de supermarkt, alleen of op afstand in je bubbel. Post die foto op je sociale mediakanalen en stuur hem zeker ook naar Radio 1 via de app. Radio 1 maakt er op vrijdag een mega mozaïek van. #fancyfriday