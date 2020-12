De Warmste Week 2020 is van start gegaan

Foto: Studio Brussel - © VRT 2020

De Warmste Week 2020 is gestart. Bart Peeters en Siska Schoeters gaven vanochtend om 8.00 uur het officiële startschot op Eén, Radio 2, Studio Brussel en MNM. Ze waren tegelijkertijd op de drie VRT-radionetten te horen.

Na de warmste aftrap vertrokken Dieter Coppens (Eén), Sarah Mouhamou (Ketnet) en Brahim (MNM) op de VRT voor hun warme roadtrip door Vlaanderen om mensen te bedanken. Vanuit Leuven gaven Michèle Cuvelier en Joris Brys de aftrap voor 'Beats of Love'.

Het Warmste Koor van Radio 2

Vandaag lanceerde David Van Ooteghem de eerste versie van Het Warmste Koor op Radio 2. Al heel veel Vlamingen, jong en oud, zongen mee met de karaokeversie van 'Ik hou van u', speciaal voor iemand die voor hen het verschil heeft gemaakt. Maar ook een heleboel bekende Vlamingen zongen al mee, zoals Kelly Pfaff en Sam Gooris, Frank Deboosere en James Cooke. Elke dag kan je meegenieten van een nieuwe versie met nog veel meer warme zangers en zangeressen. Dat kan je live horen op Radio 2 én zien op Eén, iets voor 18.00 uur.

Bart en Siska hangen reuzengrote vlam

Overal in Vlaanderen hebben heel veel mensen al de vlam van De Warmste Week opgehangen om te tonen dat ook zij het verschil willen maken voor iemand anders. Nu ze De Warmste Week op gang hebben getrapt, vonden Bart en Siska het ook een goed idee om een reuzengrote vlam aan de hoogste kathedraal van het land te hangen, de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen. Bart heeft de vlam ook echt zelf opgehangen op 80 meter hoogte. Siska bleef veilig aan de grond voor de aanwijzingen.

Mis niets van De Warmste Week

Live op Eén

'Beats of Love' van Studio Brussel: elke dag van middernacht tot 10.00 uur.

'Beste Buren voor De Warmste Week' van Radio 2: elke dag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur.

'De Warmste Dankuwel' van het Jaar: op donderdag 24 december van 13.30 uur tot 18.00 uur.

Live op Ketnet

Tijdens De Warmste Week is er iedere dag een liveverslag te zien op Ketnet. Maar ook op Ketnet.be, in de Ketnet-app en op de sociale media mis je geen seconde van alle vlammen die worden verspreid om iedereen te bedanken.

Live op Studio Brussel

'Beats of Love' is live te volgen op Studio Brussel, via de vernieuwde Studio Brussel-app en stubru.be.

Nog meer zien? Volg Studio Brussel op Instagram, Facebook, Twitter en TikTok. Daar blijf je op de hoogte met mooie/grappige/ontroerende foto's en video's.

De Warmste Week: van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december op Eén, Radio 2, Ketnet, MNM en Studio Brussel.