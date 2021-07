De publieke omroep toert heel de zomer door Vlaanderen en gaat in dialoog met kijkers, luisteraars, surfers en swipers Caravan doorkruist tijdens zomermaanden heel Vlaanderen Representatief onderzoek naar verwachtingen van Vlaamse kijkers, luisteraars, surfers en swipers.

De VRT zal rekening houden met resultaten van onderzoek in haar toekomstige programmering.

De VRT lanceert 'Jouw VRT': een groots opgezet wetenschappelijk onderzoek in combinatie met een toer door Vlaanderen om te weten te komen hoe de Vlaming werkelijk denkt over en wat de Vlaming verwacht van de publieke omroep. Dat is vandaag door CEO Frederik Delaplace aangekondigd in het Vlaams parlement. De VRT zal in haar beleid rekening houden met de resultaten die uit het onderzoek en de toer naar boven zullen komen. Gezichten van de hele actie worden Tom Waes, Danira Boukhriss en Siska Schoeters.

'Hoe kunnen we nog meer jouw VRT worden?' Dat is de basisvraag die de VRT zich stelt. Om het antwoord daarop te krijgen, trekt de publieke omroep de volgende maanden alle registers open. De VRT treedt op ongeziene wijze in dialoog met de Vlaamse kijker, luisteraar, surfer en swiper om te weten wat die Vlaming werkelijk verwacht van de publieke omroep. De toer met de caravan door Vlaanderen zal het wetenschappelijk onderzoek verder verrijken. Dit project sluit perfect aan bij de Beheersovereenkomst die de VRT met de Vlaamse regering heeft afgesloten.

Frederik Delaplace, CEO van de VRT: 'We spelen als VRT een belangrijke rol in onze maatschappij: we willen alle Vlamingen informeren, inspireren en verbinden, en zo de Vlaamse samenleving versterken. Het is cruciaal dat we de vinger aan de pols houden van wat mediagebruikers willen. Daarom treden we de komende maanden op verschillende locaties in Vlaanderen - van in De Panne tot in Maasmechelen - in dialoog met onze kijkers en luisteraars. Dat combineren we met een wetenschappelijk onderzoek naar de verwachtingen van de burgers, onze 6,5 miljoen aandeelhouders. Met die resultaten gaan we in het najaar aan de slag om nog relevanter te worden voor Vlaanderen.'

Benjamin Dalle, Vlaams Minister van Media: 'De VRT is er voor alle Vlamingen en Brusselaars, jong en oud. Het is dan ook belangrijk dat onze openbare omroep vinger aan de pols houdt van wat leeft in de samenleving. Met de beheersovereenkomst hebben we ook expliciet die opdracht gegeven aan de VRT. Ik ben tevreden dat hier ook snel werk wordt van gemaakt en ik kijk vooral uit naar de meningen van alle kijkers, lezers en luisteraars van de VRT.'

Caravan toert heel de zomer door Vlaanderen

Startdatum van de toer door Vlaanderen is zondag 4 juli 2021. Vanaf dan zal een caravan (samen met een cameraploeg), op tal van locaties, zoals een woonzorgcentrum, een voetbalclub, een universiteit of een jeugdhuis halt houden. En dat kriskras door het hele Vlaamse land. De Vlaming kan op al die plekken ongezouten zijn mening kwijt over wat hij/zij/hen daadwerkelijk van de VRT vindt en wat de VRT nog beter kan doen. Op regelmatige tijdstippen zullen ook het management en de tv-en radiomakers (een 60-tal in totaal) ter plaatse komen. De VRT verwacht dat dit een schat aan informatie zal opleveren. Dagelijks komt er een korte compilatie op televisie en online. De gezichten van deze actie zijn Tom Waes, Danira Boukhriss en Siska Schoeters.

Tom Waes: 'Ik kijk erg uit naar dit nieuwe project. Je kan het een beetje zien als een verlengstuk van 'Reizen Waes Vlaanderen'. Daar mocht ik ook heel Vlaanderen doorkruisen op zoek naar boeiende mensen op interessante locaties. Dat gaat nu ook het geval zijn. Ik heb geleerd dat je niet naar verre buitenlanden moet reizen om mooie dingen te zien en interessante inzichten te horen. Nu gaan we de Vlaming bevragen over wat hij van de VRT vindt. En hoe hij of zij denkt dat de VRT in de toekomst nog beter kan aansluiten bij de wensen en verwachtingen. Ik ben echt benieuwd naar al die verschillende meningen.'

Siska Schoeters: 'Dit is echt een heel uniek project. Ik ontmoet in mijn dagelijkse leven wel veel mensen en ik hoor wat ze denken over de VRT. Maar nu gaan we toch op een zeer grondige manier te werk. Ik kijk uit naar al die persoonlijke contacten met onze kijkers en luisteraars.'

Danira Boukhriss Terkessidis: 'Ik ben echt blij dat ik mee mijn schouders onder dit project kan zetten. Als de publieke omroep relevant wil blijven, moeten we weten wat er leeft onder de Vlamingen. Bij jong en oud, van West-Vlamingen tot Limburgers, stedelingen, plattelandsbewoners, gepensioneerden, … ik wil het van iedereen weten. Al die informatie zal ons in staat stellen om nóg betere programma’s te maken in de toekomst, waar de Vlaming écht graag naar kijkt. Want dat is uiteindelijk waar we het voor doen.'

Intussen kunnen de Vlamingen ook van zich laten horen op de website van de VRT. Vanaf vandaag, 1 juli, komt er op vrt.be een vragenlijst online (met open en meerkeuzevragen) die peilt naar de mening van de Vlaming. Hij/zij/hen zal kunnen antwoorden op vragen zoals:

- Wat zijn de eerste drie kenmerken/eigenschappen die bij jou opkomen als je denkt aan de VRT?

- Hoe belangrijk vind je het dat Vlaanderen een eigen publieke omroep heeft?

- Media worden steeds meer digitaal, online media worden steeds belangrijker. Wat verwacht jij de komende jaren van de VRT op deze domeinen?

Het doel van deze online survey is om meer inzichten te verwerven. Uit de open vragen zal de VRT zeker nuttige en interessante informatie kunnen halen.

Onderzoek

De toer gaat gepaard met een wetenschappelijk onderbouwd en representatief onderzoek door de VRT-Studiedienst dat bij 2500 Vlamingen werd afgenomen samen met een extern, onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau. De resultaten van dit onderzoek worden in het najaar bekendgemaakt.

De toer gaat nog een stapje verder: de makers gaan letterlijk in gesprek met de Vlamingen, zoals het trouwens ook in de Beheersovereenkomst is bepaald. Het is als het ware een soort van aanvullend kwalitatief onderzoek dat de VRT de mogelijkheden biedt om de ruimere context te kunnen schetsen en tot rijkere inzichten te komen.

De toer door Vlaanderen en het wetenschappelijk onderzoek vormen samen het startpunt voor de VRT om het beleid verder aan te scherpen in functie van de Vlaamse mediagebruiker.

Startschot van de toer op de festivalweide van Werchter

Het startschot van de toer met de caravan wordt op zondag 4 juli gegeven vlakbij de festivalweide van Werchter. Siska Schoeters zal daar aanwezig zijn om de allereerste meningen van de Vlaming over de publieke omroep te registreren. Een kort sfeerverslag van die eerste ontmoetingen volgt op 5 juli 's avonds op tv en online.