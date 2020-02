De VIDEO's uit '#LikeMe' - aflevering 6

Foto: Ketnet/VRT - © Fabric Magic 2020

In de zesde aflevering #DIGITALDETOX lopen de emoties hoog op tijdens een schooluitstap. Na een zoveelste aanvaring geeft een boze Caro iedereen een veeg uit de pan.

Ze is de ruzie meer dan beu. Was haar terugkeer naar Antwerpen dan echt een slechte beslissing?

Klassiekers in een nieuw jasje

'#LikeMe' is een fictiereeks met een hoog musicalgehalte. De reeks bevat heel wat bewerkingen van Nederlandstalige klassiekers. De liedjes uit #DIGITALDETOX kent u ongetwijfeld nog van vroeger: 'Mooi, het leven is mooi' van Will Tura en 'Samen zijn' van Willeke Alberti.

Will Tura: Mooi, het leven is mooi

Dit nummer is in feite een cover van ‘Help (get me some help)’ van de Nederlander Tony Ronald (1971), en zal een van Will Tura’s grootste hits blijken te zijn.

Willeke Alberti: Samen zijn

De Amsterdamse Willeke Alberti is de dochter van de Nederlandse zanger Willy Alberti. Ze begon haar carrière op 11-jarige leeftijd in 1956, waarna ze verschillende hits achter elkaar scoorde. Na 1975 bleef Willeke even uit de schijnwerpers, om in 1987 terug te keren naar het podium met het nummer ‘Samen zijn’. Het nummer was ook de begintune van de kinderserie 'Pompy de Robodoll'.

'#LikeMe' is een coproductie van Ketnet en Fabric Magic.