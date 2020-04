De VIDEO's uit '#LikeMe' - aflevering 13 (Seizoensfinale!)

#LikeMe is een fictiereeks met een hoog musicalgehalte. De reeks bevat heel wat bewerkingen van Nederlandstalige klassiekers. De liedjes uit #TheWedding kent u ongetwijfeld nog van vroeger: 'Afscheid nemen bestaat niet' van Marco Borsato en 'Het allermooiste' van Garry Hagger. Ontdek hieronder de originele versie en de nieuwe #LikeMe-versie van de nummers.

Garry Hagger: 'Het Allermooiste'

In de laatste aflevering zingen Sven De Ridder (als Philippe) en Gunther Levi (als Olivier) samen 'Het allermooiste', een nummer van Garry Hagger. Gunther kijkt alvast uit naar het derde seizoen: 'Het tweede seizoen was weer enorm leuk om aan mee te werken. Het aanzoek en het trouwfeest was super, met Sven samenwerken is en blijft zeer aangenaam (hij is een schat van een echtgenoot). Ik zit al te wachten op een vervolg, en het zal terug met volle goesting zijn!'









Marco Borsato: Afscheid nemen bestaat niet

Marco Borsato is een Nederlandse zanger met Italiaanse roots. Aanvankelijk zong hij vooral in het Italiaans, maar eenmaal hij overschakelde op het Nederlands nam zijn carrière een hoge vlucht. Hij brak door met 'Dromen zijn bedrog' in 1994 en reeg de hits sindsdien aan elkaar. 'Afscheid nemen bestaat niet' is een nummer uit 2003 en deed het zeer goed in Nederland en Vlaanderen.









