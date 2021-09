De 'Top 2000' van Joe komt terug! Stem vanaf maandag

De mooiste tijd van het jaar is aangebroken: de 'Top 2000' van radiozender Joe komt terug! Sven & Anke kondigden vrijdag in hun ochtendshow aan dat de lijst der lijsten vanaf maandag 4 oktober weer te horen zal zijn.

Maar... zoals dat gaat bij een muzikale lijst, is jouw stem nodig! Surf vanaf maandag 8.00 uur naar joe.be of ga naar de Joe-app en stem!

Dit is de top 10 van vorig jaar:

1. EAGLES - Hotel California

2. QUEEN - Bohemian Rhapsody

3. ABBA - Dancing Queen

4. BRYAN ADAMS - Summer Of '69

5. DEEP PURPLE - Child In Time

6. BARRY WHITE - You're The First, The Last, My Everything

7. GORKI - Mia

8. PRINCE - Purple Rain

9. METALLICA - Nothing Else Matters

10. AC/DC - Thunderstruck

Stemmen doe je vanaf maandag 6 september om 8.00 uur op Joe.be of via de Joe-app.