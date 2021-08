'De Slimste Mens ter Wereld' wijkt uit voor WK voetbal

In 2022 zal 'De Slimste Mens ter Wereld' vroeger in het najaar worden uitgezonden. Dat heeft presentator Erik Van Looy laten weten in een podcast, zo weet Het Laatste Nieuws. De reden is het WK voetbal in Qatar dat in de winter wordt gehouden.