'De Radio2 Eregalerij' eert Yasmine met muzikaal eerbetoon

In Kursaal Oostende viert Radio2 op donderdag 17 oktober artiesten voor een Leven vol muziek en worden enkele legendarische nummers opgenomen in de Radio2 Eregalerij. De liveshow wordt dit jaar gepresenteerd door niemand minder dan Peter Van de Veire.

"De Radio2 Eregalerij is de Vlaamse Hall Of Fame: de troonzaal waar we de beste muziek van bij ons mogen eren. Dat ik die wonderlijke avond mag begeleiden is een prachtig voorrecht. Mijn rug zal krom staan van alle buigingen voor de Grootsten Van Bij Ons. Op zo'n avond besef je: "Die van ons zijn allemaal zeer goed bezig." En dat met jonge én minder jonge artiesten die ze zullen eren." Peter Van de Veire



Radio2 Eregalerij wordt een schitterende liveshow vol Vlaamse artiesten met optredens van Natalia, Belle Perez, Raymond van het Groenewoud en Peter Vanlaet. Vandaag maakte Radio2 de eerste namen bekend van artiesten die een tribute brengen aan Mama's Jasje en Yasmine: Ingeborg, Gustaph, The Starlings, Günther Neefs en Leez.



"Mama’s Jasje is in hetzelfde jaar ‘1990' gestart als ik en dat maakte dat ik Peter veel tegenkwam tijdens radio, tv en live optredens. Zijn stemgeluid met een herkenbare Franse R maakt hem uniek. Buiten goed kunnen zingen is hij een super fijne collega in de omgang met relativerende humor!" Günther Neefs



Muzikaal eerbetoon voor Yasmine

In deze editie van de Radio2 Eregalerij brengt Radio2 een eerbetoon aan de onvergetelijke zangeres Yasmine. Vijftien jaar na haar overlijden blijft haar muziek resoneren. Yasmine liet talloze tijdloze nummers achter zoals ‘Porselein’, ‘Diep in mij’ en ‘Meisjes aan de macht’. Haar warme stem en betekenisvolle teksten raakten velen en ook een nieuwe generatie artiesten. Op 25 juni 2009 verloor de muziekwereld een icoon toen Yasmine ons verliet. Haar nalatenschap leeft voort in haar hits en herinneringen aan haar carrière. Een eerbetoon aan een ster die nog steeds schittert in onze harten.



"Yasmine was een pionier op artistiek en muzikaal gebied en bovendien een queer icoon. Daarom ben ik vereerd dat ik deel mag uitmaken van dit eerbetoon aan Yasmine." Gustaph



"We zijn allebei enorme fan van het werk van Yasmine. Kato keek er als klein meisje ook naar op en zong veel van haar nummers luidkeels mee. Het is echt een hele eer om haar song te mogen brengen! We zijn tegelijk ook super blij dat Peter Vanlaet zijn verdiende plekje krijgt in de eregalerij. Top gast met een waanzinnig schrijftalent, die altijd de perfecte manier vindt om iets te verwoorden." The Starlings



Goede vriend van Yasmine, Miguel Wiels, was deze ochtend te gast bij Goeiemorgen Morgen!. Hij reageerde in de uitzending op het eerbetoon in de Eregalerij: “Yasmine was een prachtig mens. Iemand met een eigenzinnige keuze die heel wat liedjes gemaakt heeft die mensen vandaag nog kennen en die we nog steeds regelmatig spelen. Vaak zit ik na een optreden in de auto naar huis en hoor ik haar op de radio. Dan voelt het dat ze nog eens goeiedag komt zeggen en dat doet me deugd. Zo zorgt ze er zelf voor dat we haar nooit vergeten.” Miguel Wiels



Een Leven vol muziek

Tijdens deze 22ste editie van Radio2 Eregalerij wordt Peter Vanlaet opgenomen in de Eregalerij voor een Leven vol muziek. Met dit initiatief bekroont Radio2 jaarlijks zowel artiesten als tijdloze nummers die veel betekenen voor de Belgische muziekwereld. Daarnaast worden de nummers 'I've only begun to fight' van Natalia, 'Enamorada' van Belle Perez en 'Twee meisjes' van Raymond van het Groenewoud opgenomen in de Eregalerij.





Volg de Eregalerij live op VRT Radio Bene én herbekijk op VRT1

Het is duidelijk: Radio2 en VRT Radio Bene hebben een groot hart voor muziek van bij ons, het hele jaar door. Wie samen met Radio2 de Vlaamse muziek, artiesten en makers achter de schermen in de bloemetjes wil zetten, kan tickets voor Radio2 Eregalerij op donderdag 17 oktober kopen via de website van Radio2.



Kan je er niet bij zijn? Volg het dan live op donderdag 17 oktober van 13 tot 18 uur op VRT Radio Bene met Lars De Groote en Vanessa Vanhove. Tussen 18 uur en 20 uur neemt Kim Debrie je live mee achter de schermen in Radio2 Oh La La op Radio2.



Op zondag 10 november kan je de show bekijken op VRT1 omstreeks 22.45 en op VRT MAX. Ook VRT Radio Bene zendt de show uit in de namiddag en tijdens de middag kan je de hoogtepunten volgen op Radio2.