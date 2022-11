De nummer 1 van de 'MNM1000' is bekend!

De veertiende editie van de MNM1000, de lijst met de favoriete songs van de MNM-luisteraars, eindigde met een oude bekende op de eerste plaats.

Voor het tweede jaar op rij staat Coldplay op nummer één met 'Viva La Vida'. In totaal stond 'Viva La Vida' al drie keer op nummer één in de 'MNM1000', voor het eerst in 2011. De top vijf wordt vervolledigd door 'As it was' van Harry Styles, 'Bohemian Rapsody' van Queen, 'What Makes You Beautiful' van One Direction en 'Vuurwerk' van CAMILLE. Zo scoort Harry Styles maar liefst twee plaatsen in de top vijf van de 'MNM1000'.

Harry Styles populair bij de MNM-luisteraar

De luisteraars van MNM kiezen opvallend voor recente songs. Iets meer dan de helft zijn nummers van 2010 of recenter. Harry Styles is de hoogste nieuwkomer in de lijst op nummer twee met ‘As it was’. Een nummer uit 2022, nieuw in de lijst en meteen op de tweede plek. Dat Harry Styles populair is bij de MNM-luisteraar staat buiten kijf. Hij staat vijftien keer in de lijst en is zo, samen met Rihanna, de vaakst genoteerde artiest. De oudste nieuwkomer is Nicole & Hugo met 'Goeiemorgen, Morgen' uit 1971, een nummer dat 51 jaar oud is. Een mooi eerbetoon aan de pas overleden Nicole Josy die niet werd vergeten door de MNM-stemmers en meteen een plekje in de top 100 krijgt.

De best scorende Belgische artiest is niemand minder dan CAMILLE. Zij komt met 'Vuurwerk' de top tien binnen op de vijfde plaats. Ze staat maar liefst zes keer in de 'MNM1000': 'In de regen' (812), 'Vechter' met Regi (375), 'Vergeet de tijd' met Regi (226), 'Geen tranen meer over'(73), 'Diamant' (178) en 'Vuurwerk' (5). Ze moet enkel Niels Destadsbader (7 keer in de lijst) en Regi, die met 11 nummers de meest genoteerde Belgische artiest is, laten voorgaan.

De top tien van de 'MNM1000'

De 'MNM1000' was ook dit jaar een groot succes. Er werd massaal gestemd en geluisterd via MNM en de MNM-app. Sander Gillis presenteerde het ochtendblok en kreeg de hele week het gezelschap van een bekende gastpresentator, die zelf een plaatsje veroverde in de 'MNM1000'. Koen Wauters, Metejoor, Pommelien Thijs en Jonas Meukens van Xink waren de sidekicks van Sander Gillis tijdens de 'MNM1000'.

De volledige lijst werd eerder deze week al bekend gemaakt, maar voor de volgorde van de top tien kon nog tot en met zaterdagnamiddag gestemd worden. Dit zijn de allerbeste tien volgens de MNM-luisteraars:

1. Coldplay - Viva La Vida

2. Harry Styles - As It Was

3. Queen - Bohemian Rhapsody

4. One Direction - What Makes You Beautiful

5. Camille - Vuurwerk

6. Linkin Park - In The End

7. Avicii - Wake Me Up

8. ABBA - Dancing Queen

9. Ed Sheeran - Perfect

10. Stromae - Alors On Danse