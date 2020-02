'De MUG': een blik achter de schermen bij de spoed van ZNA Stuivenberg

Drukte en rust, dag en nacht, een lach en een traan en de klok die genadeloos verder tikt. Het zijn allemaal ingrediŽnten van 'De MUG', van de makers van 'Helden van Hier'.

Vanaf 24 februari 2020 zit de VTM-kijker op de eerste rij van spoed ZNA Stuivenberg, één van de grootste spoedafdelingen van ons land. Elke dag komen er meer dan 100 nieuwe patiënten binnen en zetten de artsen, verplegers en ambulanciers alles op alles om iedereen zo goed mogelijk te helpen.

De spoedafdeling van ZNA Stuivenberg ligt midden in een drukke stadswijk: op enkele honderden meters passeert de Antwerpse Ring, één van de drukste verkeersaders van Europa. Ten noorden ligt de haven van Antwerpen, waar grote bedrijven elke dag werken met gevaarlijke producten en zware machines. Dat maakt dat de hulpverleners van de spoeddienst zowat alles zien passeren: van ernstige verkeersongevallen tot steekpartijen, tropische ziektes, kinderen die van een schommel zijn gevallen, drugsverslaafden met een overdosis, arbeidsongevallen en brandwonden.

Dr. Kurt Anseeuw, medisch diensthoofd Spoed: 'De grootste uitdaging op spoed is het combineren van medische en technische excellentie met een warme menselijke benadering.'

ZNA Stuivenberg is verder ook één van de drie Vlaamse ziekenhuizen met een brandwondencentrum. Die afdeling is gespecialiseerd om mensen met ernstige brandwonden te verzorgen. Dat maakt dat de spoedafdeling – veel vaker dan andere spoedafdelingen – te maken krijgt met verbrande patiënten. Zo volgt 'De MUG' het verhaal van een Nederlandse jongeman die binnengebracht wordt nadat hij tijdens een militaire oefening is neergebliksemd.

Kijkers duiken mee in het leven van de artsen, verplegers en ambulanciers tijdens hun levensreddende job. De klok rond staan de hulpverleners klaar om uit te rijden met zwaailicht en sirene. De camera’s gaan mee in de wagens als de bestuurder zich door het drukke verkeer wringt en door rode lichten moet rijden. Bodycams nemen het over als de cameraploeg niet verder kan. En het stopt niet bij de rit: ook op de spoed en andere afdelingen van het ziekenhuis zijn de hulpverleners steeds druk in de weer om alle patiënten te verzorgen. Elk met hun eigen persoonlijk verhaal.

