'De Mol' van seizoen acht is bekend

Zondag werd op VIER de finale uitgezonden van het populaire programma 'De Mol'. En na weken speculeren weten we nu ook wie de 'Mol' is en wie de winnaar... OPGELET: dit artikel bevat spoilers!

Alina mocht dit jaar de andere kandidaten om de tuin leiden, in het achtste seizoen van 'De Mol'. Jolien wist deze mol te ontmaskeren en wint hiermee een geldbedrag van 22.835 euro. Dit bedrag werd verdiend tijdens de groepsopdrachten waarbij de Mol probeert het potgeld zo laag mogelijk te houden. De missie van de Mol is dit jaar zeer goed geslaagd, het prijzengeld was over de verschillende seizoenen heen nog nooit zo een laag bedrag.

Op 18 maart startte de zoektocht naar de 'Mol' met tien kandidaten, onder wie één Mol. Meteen in de eerste aflevering werd het duidelijk dat er dit jaar hard werd gespeeld. Maar liefst 10.200 euro hadden deze kandidaten ervoor over om een vrijstelling en dus een plaats in aflevering twee te bemachtigen.

Zondag was in de laatste aflevering te zien hoe Alina, Bart en Jolien streden voor de overwinning. Alina speelde hierin een dubbel spel en hoeft niet langer te verzwijgen dat zij 'De Mol' is van 2020. Jolien was de Mol te slim af en wint hiermee de groepspot, met een waarde van 22.835 euro. Een indrukwekkend bedrag na de negatieve start van het seizoen. Toch had het veel meer kunnen zijn, het maximale bedrag van 64.500 euro werd namelijk door sabotage van de Mol sterk verminderd. De 20-jarige studente logopedie Alina, mag dus met trots dit achtste seizoen afsluiten als Mol. Het is haar gelukt heel wat geld uit de pot te spelen met haar slimme sabotagetechnieken tijdens de verschillende opdrachten. Hiermee werd 'De Mol' editie 2020 afgesloten met een pot die 11.215 euro minder bedraagt, dan vorig jaar toen spoedarts Elisabet de rol van Mol op zich mocht nemen.

Volgende zondag zullen de mollenstreken van Alina die tijdens de opdrachten goed verborgen bleven, worden blootgelegd in een soort van making-off.