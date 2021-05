'De Mol': Lennart panikeert want... hij heeft nog geen kostuum!

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

Zondagavond komen we eindelijk te weten wie de mol is in de langverwachte finale. Een groots moment met, naar goede gewoonte, een elegante dresscode. Finalist Lennart zit echter met een probleem. Hij mist een kostuum.